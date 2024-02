Multa record per Enel: "Gravi carenze nel trattamento dei dati degli utenti"

Multa record per Enel. Il Garante privacy ha inflitto a Enel Energia una sanzione di oltre 79 milioni di euro per le "gravi carenze nei trattamenti dei dati personali di numerosi utenti del settore dell'energia elettrica e del gas, realizzati ai fini di telemarketing. Il procedimento ha tratto origine da un'indagine della Guardia di finanza che ha portato l'autorità a sanzionare quattro società per 1 milione e 800mila euro e alla confisca di alcune banche dati utilizzate per attività illecite. "Dagli ulteriori accertamenti svolti dal Garante è emerso che Enel Energia aveva acquisito ben 978 contratti dalle quattro società, nonostante queste non appartenessero alla rete di vendita della compagnia energetica", si legge nella nota del garante della privacy.

Inoltre, dopo successive ispezioni presso Enel Energia, "l'Autorità ha accertato che i sistemi informativi destinati alla gestione dei clienti e all'attivazione dei servizi da parte della compagnia mostravano gravi carenze di sicurezza". Per il garante della privacy Enel non aveva messo in atto "tutte le necessarie misure per prevenire le attività illecite dei procacciatori abusivi che - individuando agevoli 'porte d'ingresso' nei sistemi informativi della compagnia - hanno alimentato per anni un business illecito realizzato mediante chiamate di disturbo, promozioni di servizi e sottoscrizione di contratti senza reali vantaggi economici per i clienti".

Per queste "gravi violazioni" che nel corso del tempo hanno riguardato l'attivazione di almeno 9.300 contratti, il garante ha pertanto irrogato a Enel Energia una sanzione di 79.107.101 euro. Si tratta della multa più alta mai applicata dall'Autorità.