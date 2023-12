Lo stipendio arriva solo in parte (e la tredicesima è a rischio): è bufera

Lo stipendio del mese di novembre è stato sì accreditato dall'azienda, ma solo in parte. E non ci sono certezze neppure sulla data in cui verrà versata la tredicesima mensilità. Ecco perché i lavoratori dello stabilimento della Degrosso di Nichelino, comune della città metropolitana di Torino, hanno deciso di scioperare. L'azienda, che è specializzata nella costruzione di filtri aria-gasolio e olio, non ha erogato l'intero stipendio ai propri dipendenti a causa di problemi di natura economica, scrive Gioele Urso su TorinoToday.

Non solo è stata versata solo una parte della retribuzione di novembre, ma l'azienda ha anche comunicato che non c'è certezza sulla data di erogazione della tredicesima e sulla data del saldo dello stipendio. "Il clima che si respira in azienda è seriamente preoccupante", spiega Claudio Siviero, responsabile territoriale della Fiom Cgil Torino per la Delgrosso.

"Le lavoratrici e i lavoratori stanno vivendo con enorme preoccupazione questa fase che, oltre il mancato pagamento dello stipendio, vede il mancato versamento presso il fondo di previdenza complementare Cometa delle quote degli aderenti, il mancato versamento della cessione del quinto per i lavoratori che ne hanno fatto richiesta - continua Siciero -. Queste condizioni sono inaccettabili, serve trovare prontamente una soluzione che dia delle risposte certe alle lavoratrici e ai lavoratori sia sul versante economico sia sulla prospettiva futura aziendale".