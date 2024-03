Beef, il capolavoro Netflix avrà una seconda stagione

Arriva una bellissima notizia per i fan di Beef, il capolavoro Netflix con Steven Yeun e Ali Wong vincitrice di ben otto Emmy: la serie avrà una seconda stagione. Al contrario dei progetti iniziali, che volevano Beef come una serie antologica limitata, è arrivata la conferma da parte di Netflix dell'arrivo di un secondo capitolo di serie dopo l'enrome successo a livello mondiale di quella che possiamo definire non solo il titolo Netflix più bello del 2023 ma una delle serie tv più belle di sempre.

Creata da Lee Sung Jin, questa serie antologica originale Netflix è stata prodotta da A24 Television e vede i due grandi protagonisti, interpetati dagli straordinari Steven Yeun e Ali Wong, affrontarsi nel corso di 10 episodi a seguito di un incidente stradale che scatena una piccola rivalità.

La serie ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico, con punteggi eccezionali su tutti i siti di aggregazione. Su Rotten Tomatoes, la serie ha ottenuto quasi il 100% del gradimento sia dalla stampa che dagli spettatori.

Beef 2: quando è arrivato il rinnovo da parte di Netflix

Il rinnovo per la seconda stagione di Beef è stato confermato! Il 26 febbraio scorso si era diffusa la notizia che il creatore di Beef, Lee Sung Jin, stava valutando il cast per la seconda stagione dela serie. Tutto merito del grande apprezzamento di pubblico e critica, degli innumerevoli riconoscimenti ricevuti come gli otto Emmy e il premio Outstand Limited Series or Anthology Series, elementi che hanno spinto Netflix a dare il via libera a una nuova stagione.

"Beef è stata sicuramente una storia molto chiusa ma potrebbe anche essere un'antologia - ha commentato il creatore di Beef, Lee Jung Sin nel backstage degli Emmy -. Potrebbe essere molte cose"

Beef 2: le prime teorie sulla trama

Purtroppo, secondo le prime voci sulla seconda stagione di Beef che la vogliono come serie antologica, dovremo dire addio ai protagonisti del primo capitolo Steven Yuen e Ali Wong. La seconda stagione della serie, infatti, molto probabilmente sarà incentrata su una nuova coppia.

Beef 2: chi c'è nel cast

Nulla è stato confermato ufficialmente ma sembra che ci siano dei nomi in lizza per la seconda stagione di Beef e tra questi ci sono: Charles Melton e Cailee Spaeny. Il primo lo abbiamo già visto nel film May December mentre la seconda è stata apprezzata nel film Priscilla di Sofia Coppola. Altri due nomi che sono stati fatti sono quelli di Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway.

Beef 2: a che punto della produzione siamo

La seconda stagione di Beef è ancora in fase iniziale di sviluppo ma le riprese potrebbero iniziare alla fine dell'estate del 2024.

Beef 2: quando esce su Netflix

Possiamo aspettarci di vedere Beef 2 su Netflix nel 2025.