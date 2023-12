Gli ultimi sette episodi della seconda stagione di Di4ri sono arrivati su Netflix e mettono fine a un nuovo capitolo della serie italiana per ragazzi che racconta i drammi oltre che il bello di uno dei periodi più difficili ma preziosi della vita delle persone: la pre-adolescenza. Di4ri, infatti, ha lanciato la parte due della sua seconda stagione e portato avanti una storia lasciata in sospeso dopo un forte litigio tra i ragazzi protagonisti della serie. Ma cosa è successo nella seconda parte di Di4ri 2 e come ci siamo lasciati alla fine di questa seconda stagione di serie? Scopriamolo insieme.

Di4ri 2, parte 2: la spiegazione del finale

La seconda parte di Di4ri 2 si conclude con i ragazzi della 3D che decidono di fare una gita da soli il giorno prima dell'esame di terza media. I ragazzi vanno su un'isola dove hanno una casa i nonni di Giulio solo che mentre fanno un'escursione per arrivare al belvedere, vengono sorpresi da una tempesta e si ritrovano sotto la pioggia per poi arrivare in casa senza provviste di cibo e posti in cui dormire. Date le condizioni avverse, i ragazzi sono costretti a passare la notte in casa dormendo sui divani e sui tappeti e si ritroveranno a mangiare quel po' di cibo in scatola conservato in casa. Questa, però, sarà l'occasione per vivere tutti insieme la notte prima degli esami e chiarirsi, riavvicinarsi e prendere decisioni importanti per il loro futuro. Tra Pietro e Isabel le cose iniziano a non andare a causa della gelosia di lei nei confronti di Livia a cui piace ancora Pietro. Anche lui, però, sta tornando ad avere sentimenti per Livia anche se sta ancora insieme a Isa. Ma quando salterà la luce e lui e Livia si ritroveranno da soli, al budio ed entrambi con il desiderio di baciarsi, qualcosa cambia. Isa, infatti, scopre che tra i due è successo qualcosa e chiede spiegazioni a Pietro che le dice che avrebbe voluto baciare Livia così i due si lasciano definitivamente e Pietro e Livia tornano insieme. Isabel fa pace con Livia capendo che è lei la ragazza giusta per Pietro e Monica decide di mettersi insieme a Giulio. Anche Daniele e Mirko sono tornati insieme dopo che quest'ultimo ha lasciato Bianca.

Passata la nottata e finita la tormenta, i ragazzi vengono riaccompagnati a Marina Piccola per fare l'esame di terza media e l'ultima scena della seconda stagione della serie vede tutti alle prese con l'esame che sarà solo l'inizio del loro futuro. E, alla fine, Pietro dice di non vedere l'ora di scoprire cosa accadrà e insieme a lui anche Bianca. Saranno forse queste le premesse per una terza stagione?

Di4ri 3, ci sarà?