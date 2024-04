Il regista de "La società della neve" dietro un nuovo film Netflix ispirato a una storia vera

La società della neve, il film di J.A. Bayona sulla tragedia aerea delle Ande è stato uno dei più grandi successi di Netflix del 2024. Attualmente è al secondo tra i film non in lingua inglese più visti di sempre sulla piattaforma di streaming, dopo il norvegese Troll e si è portato a casa una meritata candidatura agli Oscar 2024 tra i migliori film internazionali. Dopo il fenomeno La società della neve, Netflix ha deciso di continuare a collaborare con il regista J.A. Bayona per un nuovo progetto che lo vedrà produttore di un nuovo thriller politico dal titolo Un Fantasma in battaglia, anche questo ispirato a una storia vera.

Un fantasma in battaglia: regista, produttori, storia vera

Regista del film sarà Agustín Díaz Yanes, noto per aver lavorato a lavori come Captain Alatriste: The Spanish Musketeer, Nobody Will Speak of Us When We're Dead e Walking Vengeance. La produzione, invece, è affidata a J. A. Bayona insieme a Belén Atienza e Sandra Hermida. La storia raccontata da questo film si basa su fatti realmente accaduti ai membri della Guardia Civil impegnati nella lotta al terrorismo sullo sfondo storico, politico e sociale degli anni '90 e 2000. Nello specifico, questo film, racconta la storia di Amaia, una giovane guardia civile che dedica oltre dieci anni a lavorare sotto copertura all'interno dell'ETA per scoprire i nascondigli del gruppo nel sud della Francia.

Un fantasma in battaglia: chi c'è nel cast

Il cast del nuovo film Un fantasma in battaglia è composto da:

Susana Abaitua (Patria, I Know Who You Are)

Andrés Gertrúdix (Morir, Timecrimes)

Iraia Elias (Advantages of Traveling by Train, The Giant)

Raúl Arévalo (The Fury of a Patient Man, Marshland)

Ariadna Gil (Pan’s Labyrinth)

Un fantasma in battaglia: quando esce su Netflix

Un fantasma in battaglia potrebbe uscire su Netflix nel 2025.