Hellbound 2, quando arriva la nuova stagione su Netflix?

È passato quasi un anno dal rinnovo di Hellbound, la serie sudcoreana di Netflix che con il suo primo capitolo ha letteralmente conquistato tutti. Uno dei più grandi k-drama rilasciati su Netflix nel 2021, seconda solo al fenomeno mondiale Squid Game, Hellbound è attesa su Netflix con nuovi episodi ma dopo l'annuncio dell'arrivo di una stagione 2, a che punto siamo con le riprese e quando possiamo aspettarci i nuovi episodi di Hellbound 2 su Netflix? Intanto anticipiamo che questa nuova stagione del k-drama vedrà un po' di cambiamenti, primo tra tutti quello della sostituzione dell'attore principale Yoo Ah-In nel ruolo di Jung Jinsu con Kim Sung-Cheol. Per scoprire qualcosa in più, entriamo nel dettaglio.

Hellbound 2, il video annuncio del rinnovo

Da quando Hellbound è stata rilasciata su Netflix, più di dieci mesi fa, c'è stato inizialmente un completo silenzio su un possibile rinnovo, finché, in occasione dell'evento Tudum di Netflix è arrivata la conferma dell'arrivo di una nuova stagione che continuerà la storia di questo fantasy/horror d'eccezione.

Hellbound 2: cosa aspettarsi dai nuovi episodi

Verso la fine della prima stagione di Hellbound, c'è stata una rivelazione scioccante che cambierà per sempre il mondo: le ceneri e i resti di Park Jung Ja si sono uniti e hanno fatto risorgere la donna. La dottrina della Nuova Verità è stata fatta a pezzi dopo che diversi testimoni oculari hanno visto ciò che è accaduto tra il bambino di Song So Hyun, che, nonostante il decreto, è sopravvissuto dopo che i suoi genitori si sono sacrificati per salvare il figlio appena nato. Inoltre, si porranno domande sulla Nuova Verità quando le vittime dei decreti inizieranno a risorgere, proprio come Park Jung Ja. Tuttavia, se questo significa che vedremo la resurrezione dell'ex presidente della New Truth Jung Jin Soo, userà la sua nuova resurrezione per diffondere un nuovo vangelo? Con la Nuova Verità e Arrowhead che convincono le masse che tutti coloro che hanno ricevuto i decreti sono peccatori, i peccatori che vengono resuscitati dall'inferno stesso probabilmente manderanno la società in un crollo completo mentre il mondo cerca di capire le azioni di "Dio".

Hellbound 2: quando esce su Netflix

Per ora Netflix non ha ancora rivelato una data di uscita ufficiale di Hellbound ma, considerati i tempi di produzione della prima stagione, possiamo immaginare di poter vedere Hellbound 2 tra la fine del 2024 e l'inzio del 2025.