Julio Iglesias: su Netflix una serie tv sulla sua vita

Netflix sta lavorando a una serie tv su Julio Iglesias. Una delle icone della musica a livello mondiale, infatti, ha deciso di raccontarsi su Netflix in una serie incentrata sulla sua vita e sulla sua carriera di successo. Netflix ha dunque stretto un vero e proprio accordo con la star dopo che è stato lo stesso capo dei contenuti di Netflix, Bela Bajaria, a scrivere una lettera a Iglesias.

Julio Iglesias: cosa sappiamo sulla serie tv sulla sua vita

Per il momento sappiamo molto poco su questo nuovo progetto Netflix che, a oggi, si trova nelle primissime fasi di sviluppo. Secondo quanto riferisce Netflix, la serie su Julio Iglesias "racconterà la storia di come Julio Iglesias è diventato il primo artista non inglese ad entrare nel mercato americano e in quello asiatico e si è trasformato in una star universale, tra i cinque artisti mondiali che hanno venduto più dischi in assoluto". Nato in Spagna nel 1943, Iglesias ha studiato legge ed è stato anche portiere della squadra di calcio giovanile del Real Madrid prima che un incidente automobilistico mettesse fine alla sua carriera sportiva a soli 20 anni. Durante la convalescenza, ha scoperto il suo talento per la musica e negli anni '70 e '80 è diventato un artista musicale conosciuto a livello mondiale, vendendo oltre 300 milioni di dischi in 14 lingue diverse.

Le dichiarazioni di Julio Iglesias

Iglesias, tramite un comunicato, ha spiegato cosa lo ha spinto a dedicarsi a questo nuovo progetto con Netflix.

"Dopo tante speculazioni, libri e documentari in cui non sono stato coinvolto, per la prima volta ho deciso di raccontare la verità sulla mia vita a un'azienda universale come Netflix" - ha fatto sapere l'artista - "Dopo molte riflessioni, finalmente, una lettera molto toccante inviatami da Bela Bajaria è stata sufficiente per convincermi che Netflix era la società ideale per sviluppare questo progetto. Sono grato a molte persone provenienti da molti paesi che mi hanno sostenuto e hanno dato una spinta alla mia vita".

Diego Ávalos, vice presidente dei contenuti di Netflix, ha commentato: "Julio Iglesias si è fidato di noi per raccontare la sua storia. Siamo molto grati per la sua generosità. Sappiamo tutti che il suo talento e la sua tenacia sono unici al mondo. Adesso avremo l’opportunità di vedere oltre le luci, le foto delle riviste, i dischi d’oro e di conoscere davvero in profondità una persona eccezionale che ha accompagnato e accompagnerà tante generazioni in ogni angolo del pianeta".