La probabilità statistica dell'amore a prima vista, tutto sul nuovo film romantico di Netflix

Sta per arrivare su Netflix una nuova commedia romantica pronta a emozionare, far piangere ma soprattutto, sognare i più romantici. Parliamo de La probabilità statistica dell'amore a prima vista, un film romanticissimo che racconta la storia di Hadley e Oliver due ragazzi che cominciano a innamorarsi su un volo da New York a Londra, ma sono costretti a separarsi alla dogana. La prospettiva che si ritrovino è remota, ma il destino potrebbe riuscire a sconfiggere le probabilità. Dai produttori del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo arriva un nuovo film romantico da tenere d'occhio. Ma scopriamo qualcosa in più su questo nuovo titolo Netflix e buttiamo un occhio al suo primo trailer ufficiale appena rilasciato dalla piattaforma di streaming.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista: la trama

Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all'aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d'occhio, ma all'atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita. Tratta dal popolare romanzo omonimo di Jennifer E. Smith, La probabilità statistica dell'amore a prima vista è un'incantevole commedia romantica che ci ricorda che il tempismo è tutto e che a volte il vero amore si trova in luoghi inaspettati.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista: il trailer ufficiale

La probabilità statistica dell'amore a prima vista: quando esce su Netflix

La probabilità statistica dell'amore a prima vista debutterà su Netflix il prossimo 15 settembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.