Monsters, dopo Dahmer arriva su Netflix la storia dei killer Lyle ed Erik Menendez

Ryan Murphy e Ian Brennan tornano su Netflix con il secondo capitolo di Monsters, la serie dedicata ai peggiori serial killer della storia che, lo scorso novembre, con la sua prima stagione dedicata al cannibale Jeffrey Dahmer, ha spopolato in tutto il mondo. Dopo Dahmer, infatti, il duo di registi più acclamati del momento ha deciso di raccontare un'altra agghiacciante storia in questa serie che raccoglie le peggiori figure mostruose che hanno avuto un fortissimo impatto sulla società. E con un video annuncio, Netflix, ha rivelato chi sarà il serial killer protagonista di Monsters 2. In questo caso non sarà una singola figura ma un duo, due fratelli che hanno ucciso i loro stessi genitori. Ma scopriamo insieme di chi si tratta.

ll video annuncio di Netflix

Monsters 2 sarà sui fratelli Lyle ed Erik Menendez

La seconda stagione di Monsters avrà come protagonisti i fratelli Lyle e Erik Menendez. Si tratta di due assassini che, tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 hanno ucciso a sangue freddo i loro ricchi genitori a Beverly Hills. I due parlarono subito di legittima difesa ma e dopo un processo senza verdetto nel 1993 ne arrivò un secondo nel 1995 dove furono condannati all'ergastolo per omicidio di primo grado senza condizionale. Nel primo teaser lanciato da Netflix che ci introduce a questa nuova serie agghiacciante, si può ascoltare la telefonata con cui i due fratelli denunciano la morte dei genitori alla polizia.

Questa storia, non è la prima volta che viene raccontata in tv. Anche la prima stagione della serie Law and Order True Crime, infatti, aveva raccontato la storia dei fratelli Menendez.

Quando esce Monsters 2, la storia dei fratelli Menendez su Netflix

Per ora non abbiamo ancora a disposizione una data ufficiale di uscita di Monsters 2, La storia dei fratelli Menendez ma possiamo immaginare di poter vedere la serie tra la fine del 2023 e l'inziio del 2024.