Tutte le nuove uscite Netflix di aprile 2024

Arriva per Netflix un nuovo mese d'oro dopo marzo 2024 che ha lanciato tantissimi titoli tra i più attesi dell'anno, da Supersex a Il problema dei 3 corpi. Le nuove uscite di aprilòe 2024 non sono da meno e sono tanti i nuovi titoli "bomba" della piattaforma di streaming pronti a debuttare sul catalogo Netflix e regalare molte emozioni. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuove novità molto ma molto interessanti. Basta pensare che proprio ad aprile 2024 esce il film ispirato al romanzo di Erin Doom, Fabbricante di Lacrime. Ma aprile 2024 è anche il mese di Ripley, la serie tv ispirata al libro Il talento di Mr. Ripley, il romanzo del 1955 di Patricia Highsmith, oltre a questi titoli è attesissima anche la serie sudcoreana Kiseiju - La zona grigia e il film Scoop che ripropone la famosa intervista con il Principe Andrea con la giornalista della BBC. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le novità Netflix di questo aprile 2024.

I titoli più attesi

Fabbricante di lacrime

Il film Netflix adattamento del romanzo della scrittrice Erin Doom, Fabbricante di Lacrime. Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si racconta da sempre una leggenda: quella del Fabbricante di Lacrime, un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi: i coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado diammaliare. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune, la convivenza tra loro sembra impossibile… ma gentilezza e rabbia sono solo due diversi modi di combattere il dolore e saranno destinati a diventare l’una per l’altro proprio quel Fabbricante di Lacrime della leggenda. Al Fabbricante non puoi mentire e loro dovranno trovare il coraggio di accettare quella forza che li attrae che si chiama amore.

Ripley

Una miniserie ispirata al bestseller di Patricia Highsmith, Il talento di Mr. Ripley, già adattato sul grande schermo nel 1999 nel film di Anthony Minghella con Matt Damon, Jude Law, Kate Blanchette e Gwineth Paltrow. Un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni '60, è assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l'incarico Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi.

Kiseiju - La zona grigia

Una serie sudcoreana ispirata al manga di di Hitoshi Iwaaki. L'umanità si trova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere. La trama di Kiseiju - La zona grigia gira attorno a delle forme di vita parassitarie non identificate che vivono di ospiti umani e cercano di accrescere il loro potere. Quando iniziano a sconvolgere la società, un gruppo di esseri umani muove una guerra contro il male crescente.

Tutte le uscite Netflix del 2024