I personaggi storici del mondo di Zerocalcare che tornano in Questo mondo non mi renderà cattivo

Il coloratissimo e introspettivo mondo di Zerocalcare sta per tornare su Netflix. Il fumettista Michele Rech, infatti, ha realizzato, dopo il successo di Strappare lungo i bordi, una nuova serie animata per la piattaforma di streaming dal titolo: Questo mondo non mi renderà cattivo. Si tratta di un titolo di 6 episodi che racconterà, attraverso le avventure di Zero, l'alterego del fumettista romano, la società contemporanea con le sue contraddizioni e la sua decadenza. Questo mondo non mi renderà cattivo sarà un viaggio del protagonita ma anche degli spettatori tra alti e bassi della vita, giusto e sbagliato di alcune scelte, il tutto affrontando temi attuali come l'inclusività, il razzismo, il mondo Lgbt, il reinserimento sociale di chi è stato in comunità, amicizie interrotte, ingiustizie e difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo.

Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, sarà composta da 6 episodi, da circa mezz’ora ciascuno, in cui torneranno il mondo narrativo e il linguaggio unico del fumettista romano. Ma prima di addentrarci in questo affascinante mondo creato dal fumettista romano, andiamo a scoprire quali sono i personaggi del suo universo narrativo che tornano in questa nuova storia raccontata su Netflix e quali le new entry.

I personaggi storici di Zerocalcare che tornano in Questo mondo non mi renderà cattivo

Zero, l'alterego di Zerocalcare

Come poteva mancare il protagonista assoluto di tutte le storia immaginarie di Zerocalcare, nonché il suo alter ego. Il ragazzo, ora 39enne, con la passione per i fumetti e il suo innato senso di inadeguatezza tornano a raccontare una nuova storia e un nuovo momento della vita, l'età adulta, con tutti i sensi di colpa e le paranoie che sono chi vive analizzando ogni singolo evento esterno riesce ad avere. Tra pensieri ingarbugliati, le tipiche battute "alla romana" e una profondità d'animo che stringe sempre il cuore Zerocalcare torna a mostrarsi in una nuova veste e a mostrare un'altra parte della sua storia in Questo mondo non mi renderà cattivo.

Sarah

Oltre al protagonista, tornano anche gli amici storici di Zero, tra questi Sarah, una ragazza schietta, diretta che fa pochi giri di parole e sbatte in faccia a Zerocalcare quella dura verità che non vuole raccontarsi. Apparentemente dura, Sarah è un personaggio legatissimo a Zerocalcare e forse l'unica in grado di farlo tornare con i piedi per terra. Un faro per la vita di Zero che, in Questo mondo non mi renderà cattivo, crollerà e mostrerà un nuovo volto di sé più fragile, più arrendevole e in preda a una forte crisi esistenziale che le farà mettere in dubbio tutte le scelte fatte finora.

Secco

E poi c'è Secco, il migliore amico di Zerocalcare, il nerd amante dei giochi online e, ovvialmete, del gelato. Un ragazzo semplice e dai grandi valori. L'amicizia con Calcare si regge su un equilibrio fatto di stranezze ma ha una profondità che stupisce e se Sarah dà a Calcare la concretezza che gli serve, Secco gli dà quella semplicità che manca del tutto alla mente contorta del fumettista e spesso con un banalissimo gesto o frase è in grado di risolvere i suoi più grandi quesiti mentali. E non mancherà la sua iconica frase: "Andiamo a pià un gelato?".

L'Armadillo, la coscienza di Zerocalcare

E poi, come poteva mancare l'armadillo, guida spirituale e immagine della coscienza di Zerocalcare. Un personaggio che ha fatto la storia dell'universo di Michele Rech e che, con la sua estrema razionalità, dialoga con Calcare per farlo ragionare ogni volta che esagera con i suoi vortici introspettivi anche se, spesso, non fa altro che ingigantire le sue paranoie.

I nuovi personaggi di Questo mondo non mi renderà cattivo

Cesare

Tra le new entry dell'universo di Zerocalcare c'è Cesare che sarà uno dei grandi protagonisti di Questo mondo non mi renderà cattivo. Cesare è un amico d'infanzia di Zero, uno del suo quartiere, un ragazzone forte, di quelli che sanno farsi valere che fin da piccolo prende sotto la sua ala Zero che, rispetto a lui è molto più minuto, insicuro e non molto bravo a difendersi ai ragazzi più "bulli". Cesare, però, a causa di brutte compagnie finirà in comunità e dopo esserne uscito cercherà di ristabilire un rapporto con Zero dopo anni. Ora però, entrambi sono cambiati.

Quando esce Questo mondo non mi renderà cattivo su Netflix

La nuova serie di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo, sarà disponibile sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 9 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.