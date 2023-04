Lupin 3: Netflix spoilera la data di uscita con un indizio

Omar Sy sta per tornare a vestire i panni del ladro gentiluomo Assane Diop e regalarci tante appassionanti avventure nei nuovi epsiodi di Lupin 3. Dopo il successo delle prime due stagioni, Lupin tornerà a breve con il suo terzo capitolo le cui prime immagini erano state lanciate da Netflix lo scorso anno con il primo teaser della nuova stagione in occasione dell'evento Tudum. Oggi, però, la piattaforma di streaming ha deciso di svelare la data di uscita del terzo capitolo della serie francese con un piccolo enigma da risolvere. Ma cosa accadrà nella trama di Lupin 3 e, soprattutto, quando uscirà? Scopriamolo insieme.

La trama di Lupin 3

Ora nascosto, Assane deve imparare a vivere lontano da sua moglie e suo figlio. Con le sofferenze che sopportano a causa sua, Assane non ce la fa più e decide di tornare a Parigi per far loro una proposta folle: lasciare la Francia e ricominciare una nuova vita altrove. Ma i fantasmi del passato non sono mai lontani e un ritorno inaspettato sconvolgerà i suoi piani.

Quando esce Lupin 3 su Netflix, l'indizio

Finora non era ancora stata annunciata la data di uscita ufficiale di Lupin 3 ma Netflix ha deciso di regalare ai fan di questa serie un indizio che spoilera, a tutti gli effetti, quando arriveranno i nuovi episodi di Lupin sul catalogo della piattaforma di streaming. Sul suo profilo Instagram, infatti, Netflix ha pubblicato un video con Omar Sy che svelerebbe quando usciranno i nuovi episodi di Lupin 3. "È tempo di indagini: la data di Lupin Parte 3 è davanti a te, solo su Netflix" è quanto scritto da Netflix e secondo le prime teorie dei fan, Lupin 3 dovrebbe uscire o il 1 maggio o il 10 maggio 2023. Ma restiamo in attesa della conferma ufficiale della piattaforma di streaming.