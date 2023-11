Squid Game, il reality: siamo sicuri sia educativo?

Squid Game La Sfida

Iniziando a vedere il nuovo reality show di Netlix, ispirato alla serie sudcoreana Squid Game, la prima cosa che viene da chiedersi è se abbia avuto un senso creare questo prodotto e quanto possa essere educativo per il pubblico. Già dall'uscita della serie originale, due anni fa, si era dibattuto molto sull'influenza negativa che il survival game poteva avere sul pubblico, ma se in quel caso parlavamo di un prodotto di finzione, e che andava preso come tale, cosa cambia quando quei giochi "mortali", quella sete di vittoria a tutti i costi e quell'individualismo estremo diventano parte di un game con persone in carne e ossa?

Beh, il risultato è un enorme esperimento sociale che, però, fa molto riflettere perché fa da specchio a una società arrivista, individualista e contro ogni forma di empatia e compassione, perlomeno a inizio serie. È un buon esempio per le persone vedere tutto ciò? Verrebbe subito da rispondere di no ma, andando avanti con gli episodi, ci si rende conto che qualcosa, in questa narrazione inizialmente negativa, cambia e che quel fare di tutto per "uccidere" l'altro diventa poi, per i concorrenti stessi, un'arma a doppio taglio.

Ed ecco che entra in scena l'umanità che rende, Squid Game La Sfida un prodotto seriale interessantissimo e davvero affascinante.

Prendendo spunto dalla serie sudcoreana che ha conquistato tutto il mondo con una storia originalissima e coinvolgente, Squid Game La Sfida porta sul campo da gioco 456 persone che puntano a vincere il montepremi più alto mai messo a disposizione di un reality, 4,56 milioni di dollari. I giochi sono quasi tutti uguali a quelli della serie Netflix, con nuove aggiunte interessanti, come l'avvincente gara di battaglia navale che rappresenta una delle sfide più belle di questa serie.

A stupire, e questo non in senso positivo, c'è anche il fatto che ogni volta che un concorrente viene eliminato dal gioco, che sia in una partita di Un, due, tre, stella oppure una sfida al famosissimo gioco dei biscotti, la persona non esce semplicemente dallo show ma viene simbolicamente uccisa, proprio come nella serie tv, e cade a terra colpita da un immaginario proiettile fatto, però, di vernice colorata. Ma anche se sappiamo che è tutta finzione, vedere persone "morire" solo per aver perso a un gioco e sentire sullo sfondo continui colpi da sparo fa comunque un grande effetto e non è da considerarsi un elemento piacevole o educativo per un pubblico che, sarà fatto principalmente da giovanissimi.

E se gli elementi a sfavore di questa serie sono diversi, dal fatto che, di per sé è un reality che premia la furbizia, la cattiveria e l'individualismo, c'è comunque qualcosa che si salva e per cui vale la pena guardare Squid Game La Sfida ed è l'evoluzione emotiva dei concorrenti che, la maggior parte delle volte, si pentono delle loro azioni malvagie e che iniziano, mano a mano, a dare sempre più valore all'aiuto dell'altro che alla propria vittoria individuale. Più si va avanti con Squid Game La Sida, più si dà valore al gruppo, alle alleanze, all'aiutare i più deboli. Più ci si addentra nel gioco, più si mostra il potere dei legami tra le persone, la compassione, l'altruismo e tutto il bello degli esseri umani che, nonostante i loro difetti, alla fine, riescono comunque ad avere la grande capacità di migliorarsi, almeno la maggior parte di loro, e di imparare dai propri errori. Se visto con questa ottica, Squid Game La Sfida è una serie interessantissima e anche molto educativa. Se ci si ferma alla "cattiveria umana", allora no. A questo punto, è tutto nelle mani del pubblico.

Voto: 7 e mezzo