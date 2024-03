Netflix racconterà le favole dei fratelli Grimm dal punto di vista femminile

Netflix racconterà in versione animata e da un punto di vista tutto al femminile le più famose favole dei fratelli Grimm nella serie anime The Grimm Variations. Si tratta di un progetto ambizioso e innovativo che vuole dare nuova luce e una prospettiva originale alle favole che tutti conosciamo facendole raccontare da un unico punto di vista, quello di Charlotte, la sorella più piccola dei fratelli Jacob e Wilhelm Grimm. The Grimm Variations è una serie anime giapponese creata da una collaborazione di sei mangaka noti collettivamente come Clamp. La serie è prodotta dalla società Wit Studio di Tokyo, con George Wada come produttore esecutivo. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualche dettaglio in più su questo nuovo anime di Netflix che si prospetta molto ma molto originale.

The Grimm Variations: la trama

C'erano una volta i fratelli Jacob e Wilhelm che raccolsero le fiabe di tutta la terra e le trasformarono in un libro. Ma c'è di più nella storia. Avevano anche una sorella molto più piccola, l'innocente e curiosa Charlotte, che amavano molto. Un giorno, mentre i fratelli stavano raccontando a Charlotte una favola come al solito, si accorsero che aveva un'espressione un po' malinconica sul viso. "Credi che siano davvero vissuti felici e contenti?", chiese.

Le pagine delle Fiabe dei Grimm, scritte da Jacob e Wilhelm, sono ora presentate dalla prospettiva unica di Charlotte, che vede le storie in modo diverso dai suoi fratelli.

The Grimm Variations: quali fiabe racconta e quanti sono gli episodi

La serie sarà composta da otto episodi ognuno dei quali diretto da un regista diverso.

Episodio 1: Cenerentola, diretto da Yoko Kanamori

Episodio 2: Cappuccetto Rosso, diretto da Yasuhiro Akamatsu

Episodio 3: Hansel e Gretel, diretto da Junichiro Hashiguchi

Episodio 4: Gli elfi e il calzolaio, diretto da Yumi Kamakura

Episodio 5: I musicisti della città di Brema, diretto da Masto Takeuchi

Episodio 6: Il pifferaio di Hamelin, diretto da Shintaro Nakamatsu

Yutaro Kuba e Satomi Maiya sono, invece, registi del progolo e dell'epilogo.

The Grimm Variations: il trailer

The Grimm Variations: quando esce su Netflix

The Grimm Variations debutta su Netflix il 17 aprile 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.