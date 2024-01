Quando rivedremo You 5 su Netflix?

Joe Golberg è pronto a tornare su Netflix. You, infatti, la serie sullo spregiudicato serial killer interpretato da Penn Badgley è pronta per l'uscita del suo quinto e ultimo capitolo che metterà fine a uno dei titoli Netflix più amati di sempre. You 5, infatti, è in fase di produzione ma cosa sappiamo a oggi? Quando uscirà il quinto e ultimo capitolo di You su Netflix e cosa dobbiamo aspettarci dal gran finale di questa serie?

You 5: a che punto siamo con le riprese?

Iniziamo con le notizie certe: la produzione di You 5 inizierà nella primavera del 2024. You, infatti, è una delle serie Netflix che ha subito più ritardi a causa dello sciopero WGA iniziato lo scorso 1 maggio 2023 lasciando in sospeso una sceneggiatura importantissima che avrebbe messo fine alla storia di Joe Goldberg. Dopo la fine degli scioperi, a settembre 2023, gli sceneggiatori sono tornati a lavoro e le riprese di You 5 sono previste proprio per la primavera 2024 fino a inizio agosto 2024 e si svolgeranno a New York City.

You 5: le ipotesi sulla trama

Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla trama di You 5? Sappiamo bene che il finale del quarto capitolo di You ha lasciato spazio a un continuo che potrebbe essere molto interessante e riportare in vita il lato più oscuro di Joe. Sappiamo bene che nel corso degli anni Joe ha ucciso molte persone, oltre che distrutto la vita di chiunque sia entrato nella sua e l'ha sempre fatta franca. Ora Joe, vive una vita di ricchezza, potere e apparente felicità insieme alla sua nuova compagna Kate. È protetto dalle autorità e ha una scorta di denaro infinita. È tornato a New York dopo la parentesi londinese e ha ricominciato da zero. Ma sappiamo bene che il suo lato oscuro è più vivo che mai e pronto a prendere il sopravvento. Ucciderà forse Kate? Qualcosa ci dice di sì ma, intanto, ci aspettiamo grandi cose da questo capitolo finale che per Joe significherà fare i conti con se stesso e con il suo passato.

You 5: quando esce su Netflix

Per ora non sappiamo ancora quando uscirà You 5 su Netflix ma pensiamo che l'ultimo capitolo della serie seguirà lo schema utilizzato da Netflix per la scorsa stagione.

La prima parte della quarta stagione di You è uscita su Netflix a febbraio 2023, dopo essere stata girata la primavera precedente, mentre la seconda parte è arrivata un mese dopo, a marzo 2023. Possiamo immaginare che You 5 sarà anch'esso diviso in due parti e che uscirà tra febbraio e marzo 2025.