E se fosse Fedez la parte peggiore di Chiara Ferragni?

The Ferragnez Sanremo Special

Ci siamo sorbiti, nel corso degli ultimi anni, due stagioni di The Ferragnez su Prime Video - la serie dedicata al dietro le quinte della vita "da sogno" di Chiara Ferragni e Fedez. Un insieme di episodi, furbescamente confezionati che, bisogna dire, non ci hanno detto nulla di nuovo su questa coppia di Influencer di cui sapevamo e sappiamo già tutto grazie a quel minuzioso racconto social che fanno tutti i giorni delle loro vite in prima persona. Scoprire qualcosa di nuovo sui Ferragnez, soprattutto se la narrazione proviene dai loro stessi mezzi di comunicazione, risulta praticamente impossibile e ciò che ne viene fuori è un racconto mai davvero autentico come si vorrebbe far credere. Anche il dettaglio più insignificante che appare pubblicamente sui due, infatti, è mediato da un'attenta analisi del messaggio che si vuole mandare al pubblico, dall'idea di famiglia "perfetta" che si vuole lanciare e da quell'immagine di coppia che, nonostante le difficoltà, è sempre pronta, almeno apparentemente, a supportarsi e a tenere insieme una relazione e soprattutto un impero, quello del marchio Ferragnez.

Con l'uscita dell'attesissimo episodio di The Ferragnez 2 dedicato a Sanremo, qualcosa, però, sembra cambiare nella narrazione di questo brand. Riusciamo a trovare in Chiara Ferragni e nel racconto della sua esperienza sanremese, di cui è stata protagonista quest'anno co-conducendo la prima e l'ultima serata del Festival della canzone italiana, qualcosa di più autentico, vero, apprezzabile. Per la prima volta Chiara appare se stessa, almeno la maggior parte del tempo quando, essendo troppo tesa per il suo debutto televisivo, non aveva la forza mentale necessaria per far stare su la maschera di perfetta imprenditrice digitale, donna forte, mamma amorevole e moglie perfetta. In The Ferragnez Sanremo Special abbiamo avuto l'impressione, per la prima volta, di vedere un lato di Chiara Ferragni più umano, fragile, insicuro e di associare a questi suoi stati d'animo più naturalezza e autenticià del solito. Così, questo episodio, che è uscito mesi dopo l'intera seconda stagione della serie Prime Video, risulta avere più senso della serie intera e permette al pubblico di identificarsi molto di più con una donna alle prese con un'impresa più grande di lei che cerca di affrontare nel migliore dei modi e al massimo delle sue possibilità.

L'aspetto più interessante di questa puntata speciale su Sanremo di The Ferragnez è che parla d'amore più che parlare di gossip. Il gossip lo promette, lo sfrutta per creare hype ma poi lascia spazio ad altro e se da un lato si resta delusi di non aver avuto lo scoop sulla crisi tra Chiara e Fedez a Sanremo, dall'altro si apprezza il fatto che, per una volta, la lente di ingrandimento è puntata su altro. Questo episodio mostra le difficoltà del far stare in piedi una coppia in un mondo dove l'individualità è uno dei valori più ambiti e che l'amore, in un matrimonio, da solo non basta, ci vuole generosità, altruismo, presenza, razionalità e tanto meno egocentrismo. La parte più bella di The Ferragnez Sanremo Special è che più che puntare sul promuovere il brand "Ferragnez", cioè quella strana entità mediatica composta da Chiara e Fedez messi insieme, è quasi totalmente incentrato su Chiara da sola, sulla donna indipendente distaccata dalla figura di moglie e madre. Per la prima volta Chiara Ferragni torna a essere se stessa, l'unica al centro del suo racconto, a essere la sola protagonista della sua storia, il solo volto di un brand che, anni fa, è nato proprio da lei e che si è evoluto nel tempo perdendo, forse, ciò che le ha permesso di diventare un'icona e cioè l'essere un individuo forte più che un'entità composta da Chiara, più Fedez.

Forse, siamo caduti anche noi nel tranello del team Ferragni di farci immedesimare con una donna in difficoltà o, forse, abbiamo solo avuto la conferma che il marchio Ferragnez starebbe meglio senza quell'"ez" finale, senza la figura di Fedez che riuslta essere la parte peggiore di Chiara, un marito che appare ingombrante, incapace di capire quando è il momento di stare al proprio posto e applaudire delle vittorie di sua moglie, un compagno di vita troppo egoista ed egocentrico per lasciare spazio all'emotività di qualsiasi altra persona se non la propria.

Voto: 6 e mezzo