Unwanted: le location della serie tv di Sky tratta dal libro Bilal di Fabrizio Gatti

Dal 3 novembre su Sky è in uscita Unwanted, la serie tv liberamente ispirata al libro Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l’Europa scritto da Fabrizio Gatti, direttore editoriale per gli approfondimenti della nostra testata.

Bilal parla dei quattro anni in cui, in parte da infiltrato, Fabrizio ha attraversato a inizio XXI secolo l'Africa e il Mediterraneo lungo le rotte dei grandi fenomeni migratori allora incipienti.

Per ovvie ragioni - in primis di tempistiche e di incolumità - la produzione di Unwanted non ha potuto ripercorrere tutte le tappe seguite da Fabrizio: le location in cui si sono svolte le riprese, perciò, sono in parte riproduzioni in studi o in luoghi a noi vicini, e in parte si sono svolte in Africa.

Dove è stata girata da Unwanted

Parlando con Fabrizio delle analogie e delle differenze tra Bilal e Unwanted, ci ha detto di aver visitato il set, dove si è accorto "dell'enorme mole di lavoro che compete al regista, che è l'organizzatore di tutto e deve fare il possibile e l'impossibile, oltre al compito di coordinare le riprese".

Un discorso che vale a maggior ragione per una serie come Unwanted, che oltre a rappresentare il viaggio dei migranti mette in scena anche l'incontro tra gli stessi migranti e una nave da crociera chiamata Orizzonte.

La nave vera, come ci ha riferito Sky, su cui sono state girate le scene degli esterni, dei negozi e della hall è stata la Valiant Lady della Virgin, che è rimasta in porto a Civitavecchia, tranne che per le scene in mare dove la

troupe è uscita nelle acque locali. La parte degli interni della nave, invece, è stata riprodotta in teatro di posa. Infine, le scene di Unwanted ambientate in Africa sono state girate in Senegal.