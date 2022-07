I cani di Camilla parker Bowles con le perle preziose, lo scatto che fa discutere

Il 17 luglio Camilla Duchessa di Cornovaglia spegner 75 candeline. Per l?occasione la moglie del principe Carlo apparirà come cover star sulla rivista britannica ?Country Life?. Non solo gli scatti della futura regina firmati dalla nuora Kate Middleton, nell?edizione speciale della testata ci saranno altri due protagonisti. Sono Bluebell e Beth, le cagnoline di Carlo e Camilla. ?Bluebell e Beth, 10 e 11, sono i due jack russell terrier del Principe di Galles e della Duchessa di Cornovaglia, entrambi salvati da Battersea Dogs and Cats Home, Londra?, scrive la rivista su Instagram, dando un assaggio del nuovo numero, acquistabile nelle edicole dal 13 luglio. Le due cagnoline sono state adottate da Carlo e consorte in una casa rifugio per animali e sono apparse a fianco della coppia reale in numerose occasioni. Nel 2020, Beth e Bluebell si sono unite a Carlo e Camilla per celebrare il 15° anniversario di matrimonio dei due. Nel dicembre 2020, Beth ha aiutato Camilla a svelare una targa per inaugurare l?apertura di nuove case rifugio della Battersea Dogs and Cats Home. Per la loro prima apparizione su una rivista le jack russell reali hanno presenziato in gran spolvero. Le due non potevano di certo accontentarsi di un semplice collare, ma sono state agghindate dalla loro padrona Camilla con una collana di perle ciascuna, in perfetto stile royal. I girocolli di proprietà della Duchessa utilizzati per le due cagnoline le rendono così all?altezza delle preziose parure sfoggiate dalla Regina Elisabetta e famiglia per le occasioni importanti. Una scelta divertente e giocosa che tuttavia non è piaciuta ad alcuni commentatori dei social che l?hanno considerata un vero e proprio smacco alla povertà.

Le gioie della vita rurale

Beth e Bluebell, non hanno avuto l?onore di essere fotografate da Kate Middleton, ma sono state ritratte da Anya Campbell, a Raymill nel Wiltshire, in Inghilterra. Camilla ha lavorato oltre 6 mesi all'edizione speciale della rivista a lei dedicata, volendo raccontare ai lettori il bello della vita rurale, rapporto con gli animali compreso. "Ci sono molte ragioni per cui sono stata felice di essere stata invitata ad apparire come ospite per Country Life", ha scritto la Duchessa "La cosa più egoistica è che celebrare il 125° anniversario della rivista mi fa sentire, a 75 anni, decisamente giovane?Ho apprezzato questa opportunità per mettere in evidenza alcune delle persone, delle comunità e degli enti di beneficenza che ho avuto il privilegio di incontrare e che fanno così tanto per la vita nelle nostre campagne, troppo spesso invisibili e non celebrate", ha aggiunto.