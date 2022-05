Chiara Ferragni svela per sbaglio il nome del figlio della sorella

Manca poco alla nascita del primogenito di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Per celebrare l’imminente nascita Chiara e Valentina hanno voluto stupire la sorella organizzando un baby shower. Le sorelle Ferragni hanno allestito una meravigliosa festa a sorpresa presso l’Agriturismo Cascina Resta alle porte di Milano. Eppure, l'”organizzatrice” Chiara Ferragni ha in qualche modo rovinato la festa alla festeggiata, rivelando per errore il nome del nascituro. Amici e parenti hanno infatti letto ai futuri genitori delle toccanti lettere di auguri per il lieto evento, ed è toccato anche a Chiara rivolgere un pensiero alla sorella e il cognato.

Il discorso della Ferragni

L’influencer si è mostrata piuttosto emozionata durante il discorso non riuscendo a trattenere le lacrime: "Ciao sorellina, non sai quanto mi emoziona pensare che tra pochissimo diventerai anche tu una mamma. Sei la mia sorellina piccola, sei stata la mia prima amica e confidente, quella con cui ho provato qualsiasi esperienza”. Sempre commossa, la Ferragni ha proseguito la lettura del discorso, lasciandosi sfuggire un dettaglio che non avrebbe dovuto condividere: il nome del bebè. "Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato nuovo", dice Chiara tra le lacrime, lasciando intendere che il piccolo si chiamerà Edoardo.

Ma si sa, a Casa Ferragni piacciono i diminutivi, e come per i cuginetti Leone e Vittoria il nascituro ha già pronto il suo nomignolo affettuoso.Un dettaglio che evidentemente gli invitati al baby shower già conoscevano, ma non i followers delle sorelle più amate dei social.Il discorso è stato infatti postato per intero su TikTok probabilmente rovinando l’annuncio del nome a Francesca, che come la sorella maggiore avrebbe voluto svelarlo in concomitanza della nascita del piccolo.