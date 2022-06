Compleanno in sordina per Lulù Selassié: “Sono un po’ triste, Manuel mi manca, provo ancora dei sentimenti”

Giornata di festa gioved 9 giugno per Lulù Selassié, che spegne oggi 24 candeline.I festeggiamenti sono iniziati già ieri, la principessa etiope ha atteso la mezzanotte in un party casalingo in compagnia delle sorelle ed alcuni amici.Dopo la serata di festa l?ex gieffina ha voluto prendere la giornata tutta per sé, tra maschere di bellezza e un salto dal suo parrucchiere di fiducia.

Un compleanno rovinato

Non è di certo uno dei migliori compleanni di sempre per Lulù. Pare che l?influencer avesse in programma per l?occasione un sontuoso party in un prestigioso hotel di Napoli, ma dovuto annullare la festa all?ultimo, in quanto molti invitati, compresi alcuni ex gieffini, hanno dato forfait all?evento. Lulù, delusa, avrebbe deciso di riprogrammare la festa per la fine di giugno, nella speranza di raggiungere il numero di invitati vip al party sperato.Ci hanno però pensato i fan a risollevare l?umore della principessa, facendole recapitare a casa torte, fasci di fiori e regali. La Selassié ha documentato su Instagram, commossa, le dimostrazioni d?affetto dei suoi supporter: ?Sono bellissimi, Torno a casa e trovo milioni di fiori da voi. E più ne ricevo più mi sento amata e coccolata da voi, come solo voi sapete fare?, ha scritto.

La rivelazione su Bortuzzzo

Un compleanno rovinato in un periodo difficile per Lulù, che sperava di aver trovato l?amore in Manuel Bortuzzo. Una relazione bruscamente terminata, per volere del nuotatore, una volta conclusosi il Grande Fratello. A distanza da qualche mese dalla rottura improvvisa, Lulù, ospite di Casa Chi ha rivelato di soffrire ancora per quell?amore finito senza un perché: ?Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre? Un po? triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, agli amici.. Tutte queste cose che mi distraggono un po?, ma è ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. A me comunque questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima. Però?, ha dichiarato la principessa.