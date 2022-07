Perché il nome della terza figlia di Pippa Middleton ha un legame con Lilibet

A fine giugno Pippa Middleton e il marito James Matthews hanno accolto la terza figlia. Il nome della bimba, fino ad oggi, era rimasto segreto, ma ci ha pensato il Daily Mail a svelare il nome della nuova nata. Rose, questo è il nome scelto per la figlia dalla sorella minore di Kate Middleton e l’imprenditore aristocratico Matthews. Il nome Rose deriva dalla parola latina che riconduce proprio al fiore stesso e si è classificato al 61° posto tra i nomi scelte per le nuove nate nel 2020 in Inghilterra, secondo NameBerry. Un nome piuttosto comune nel Regno Unito e dall’allure classica quindi, come del resto i nomi scelti da Pippa e James per gli altri figli: Arthur, 3 anni, e Grace 1 anno.

Il legame tra Rose e Lilibet

Baby Rose ha un dolce legame con Lilibet, figlia di Meghan Markle e il principe Harry, con cui condivide un nome ispirato al mondo dei fiori. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno deciso di chiamare la secondogenita Lilibet in onore della nonna di Regina Elisabetta, come noto. In famiglia però, come rivelato, la coppia evita il soprannome della regina e preferisce piuttosto chiamare la piccola, Lili. Lili, oltre ad essere diminutivo di Elisabeth, deriva dal latino lilium e significa giglio, il fiore simbolo di purezza.

Il soprannome di Meghan Markle

Il nome di Lili ha un ulteriore significato speciale per mamma Meghan. Pare infatti che quando era piccola l'ex attrice venisse chiamata affettuosamente d alla madre, Doria Ragland , “Flower”, cioè fiore. In un post sul blog sul suo sito di lifestyle ormai defunto, The Tig, Meghan aveva condiviso i suoi soprannomi. La Duchessa pare venga chiamata dagli amici, “Meg, MM, M&M”, mentre solo la mamma Dora ha il privilegio chiamarla “Flower”. Chissà invece quale sia il nome con cui è solito chiamarla il principe Harry.