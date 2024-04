Uomini e donne, Mario si dichiara ma Ida e Pierpaolo sono sempre più vicini

Il triangolo Ida-Mario-Pierpaolo continua. Secondo quanto trapelato dai profili social di Lorenzo Pugnaloni, nelle ultime registrazioni di Uomini e donne, avvenute il giorno di Pasqua e Pasquetta, a tenere banco è stato nuovamente il trono di Ida Platano. Dopo l'ennesimo screzio con Mario Cusitore, e i propositi di Ida di abbandonare il trono, tra i due c'è stato un chiarimento nei camerini.

A spezzare l'equilibrio tra i due è stato un gesto eclatante di Pierpaolo che ha raggiunto l'ex dama a Brescia. Inizialmente, la tronista non ha voluto vederlo ma il giorno il corteggiatore si è presentato al lavoro da lei e hanno fatto colazione insieme. La tronista ha dichiarato di aver apprezzato il gesto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui perchè nel giorno di Pasquetta la scena si è spostata nuovamente su Ida e Mario. Dopo la decisione della tronista di portare in esterna solo Pierpaolo, e di fare una videochiamata con una cara amica, Mario si è lamentato di non sapere come fare a corteggiare la tronista, poichè lei sembra essere concentrata solo sul "rivale".

A questo sfogo ha fatto seguito un momento importante tra i due in quanto Mario si è trovato a centro con tanto di sedie rosse (della scelata) e ha dichiarato apertamente di essersi innamorato di lei. Ida, di tutta risposta ha deciso di ballare con lui.