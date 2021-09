Aida Yespica: "Stuprata da un amico di famiglia quando avevo 7 anni"

In passato più volte Aida Yespica aveva parlato del suo difficile rapporto con gli uomini. Adesso la modella venezuelana, per la prima volta, fa una dolorosa confessione. Rivela di aver subito violenza da bambina e di averlo ammesso anche a se stessa soltanto qualche anno fa.

"Quando avevo sette anni ho subito uno stupro da un amico di famiglia che veniva sempre a casa da noi" ha rivelato in un'intervista a Libero, spiegando di essere arrivata anche a rimuoverlo: "E' tale il dolore che avevo rimosso quel momento, finché nel 2016 una mia amica mi racconta di una sua violenza subita". In quel momento è riaffiorato tutto: "Ricordo tutto. Il suo odore, la sua corporatura, era un uomo con una vistosa gobba, le sue mani che toccavano e accarezzavano". Non lo ha mai detto a suo padre per paura che potesse commettere "qualche pasticcio" per difenderla.

La morte del padre

Un altro momento molto doloroso per Aida Yespica fu la morte del padre: "Avevo diciassette anni e vivevamo a casa di mia zia, in quanto la nostra era stata spazzata via dalla piena del fiume sulla cui riva era stata costruita - ha raccontato ancora - Mio papà non voleva che mi allontanassi troppo in quei giorni e mi continuava a dire 'e se non sto bene cosa faccio?'. Ero da poco ritornata dall'Italia proprio perché capivo che stava male". Accadde tutto all'improvviso: "Mi arrivò una telefonata in cui papà non respirava, sono corsa da lui e l'ho visto morire. Ricordo di essere uscita dalla casa di mia zia urlando come una pazza in cerca di aiuto, ma non ci fu più nulla da fare. Papà se n'era andato". Non finì lì: "Quando mio padre morì la mia famiglia mi mandò via di casa e dovetti andare a vivere da un'amica in una favelas - ha detto - Non avevo nemmeno i soldi per pagare i funerali e iniziai a lavorare di notte in un bar anche per cercare di tornare in Italia a fare la modella". Quando ci riuscì arrivò il successo che conosciamo tutti.