Alba Parietti compie 60 anni: le foto della super festa (senza Zorzi)

Party milanese per il compleanno della showgirl. Tra gli invitati anche qualche ex gieffino

"E' stata una festa stramaledettamente riuscita". Così Alba Parietti commenta su Instagram il party per i suoi 60 anni, condividendo foto e video di una serata super. La showgirl ha festeggiato ieri sera in uno dei ristoranti più modaioli di Milano con una sessantina di amici, ma chiarisce: "Era richiesto tampone o green pass all'ingresso per ogni invitato".

Tutto in sicurezza e via alle danze. "I am what I am" (sono come sono) il tema della festa, un grido di libertà che ha sempre contraddistinto la showgirl, elegantissima in un abito lungo con paillettes firmato Versace. Ad animare la serata ci hanno pensato le due drag queen Karma B, con cui la festeggiata si è scatenata coinvolgendo il resto della ciurma. "E' stata una serata meravigliosa, speciale, stupenda, e lo devo a tutti voi che eravate presenti" ha scritto ancora, ringraziando i suoi ospiti e le persone che hanno reso perfetta la serata con la loro professionalità, dall'organizzazione della location e della cena agli addobbi floreali e la torta. E infine: "Grazie a tutti gli amici che mi riempiono di amore e danno un senso alla vita".

Tommaso Zorzi grande assente

In prima fila, sempre accanto a sua madre, Francesco Oppini con la fidanzata Cristina Tomasini ma anche i suoi più cari amici del Gf Vip Enock - il fratello di Mario Balotelli - e Andrea Zelletta. Non c'era Tommaso Zorzi, che invece negli ultimi mesi sembrava aver legato molto con la mamma del suo amico del cuore. Un'assenza che riaccende i riflettori sul loro allontanamento, ultimamente molto chiacchierato e mai del tutto chiarito dai diretti interessati. Ma questa è tutta un'altra storia e ieri sera i flash erano tutti per l'incantevole Alba.

Alba Parietti con le Karma B