Alessandra Mastronardi rompe il silenzio sulla fine della storia con Ross McCall

L’indiscrezione sulla fine della storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall a un passo dalle nozze ha fatto il giro dei social. La presenza di un terzo incomodo è stata indicata come motivo che avrebbe messo la parola fine a tre anni di relazione, in passato raccontata dall’attrice come la “comunione di due caratteri” e dunque pronta al grande passo.

Qualcosa, tuttavia, sarebbe cambiato nel rapporto tra l’interprete napoletana e il collega scozzese e adesso a fare chiarezza sulla delicata vicenda è stata proprio lei che, via social, ha voluto zittire tutte le voci diffuse fino ad ora.

Alessandra Mastronardi sulla fine della sua storia d’amore con il fidanzato Ross McCall

"Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… Beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità" ha scritto in una storia Instagram Alessandra Mastronardi, smentendo di fatto le voci di un tradimento circolate in questi giorni quale causa dell’addio al fidanzato. Tra lei e Ross McCall, infatti, i rapporto sono rimasti ottimi: "Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anche perché e a quello ci pensano già i giornali di gossip a quanto pare", ha poi concluso.

La storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall

Alessandra Mastronardi, protagonista della popolare fiction Rai ‘L’Allieva’ e del recente omaggio a Carla Fracci, è stata lanciata dalla serie tv ‘I Cesaroni’ nel 2006. Divenuta famosa anche sul piano internazionale per i suoi ruoli in film importanti come ‘To Rome with Love’ di Woody Allen, ha conosciuto il collega Ross McCall di dieci anni più grande, nel 2017 sul set del film ‘About Us’, girato a Roma.

Ross McCall è noto per il ruolo di Matthew Keller in ‘White Collar’ e prima di conoscere la sua futura sposa, è stato legato all’attrice americana Jennifer Love Hewitt. Alessandra Mastronardi, invece, ha avuto una relazione con Vinicio Marchioni, conosciuto sul set di ‘Romanzo Criminale’, e in seguito con Marco Foschi, attore e doppiatore incontrato sul set della fiction Sotto il cielo di Roma.