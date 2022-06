Alice Campello e Álvaro Morata aspettano il quarto figlio

"Baby 4 is coming". Poche parole per annunciare con un post Instagram l'arrivo di un altro figlio. O figlia, che sarebbe la prima. Alice Campello, influencer veneziana e figlia dell'amministratore unico di Campello Motors, Andrea, e il campione spagnolo di calcio Álvaro Morata, sono nuovamente in dolce attesa. Per la quarta volta.

La famiglia Campello-Morata, ancora in attesa di capire dove risiederà il prossimo anno - il calciatore, legato alla Juve fino alla scorsa stagione, "sente" le sirene inglesi - si allarga ancora di più. Sono passati solo cinque anni dal matrimonio, di cui hanno festeggiato pochi giorni fa la ricorrenza proprio a Venezia, ma il numero di figli continua a crescere sempre di più: dopo i gemelli, Alessandro e Leonardo, è stata la volta di Edoardo. E presto arriverà un altro fratellino, o sorellina.