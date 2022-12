"Mi dico brutta da sempre". Ambra risponde commossa alla figlia: "Da quando sei nata, cerco di essere brutta come te"

C'è orgoglio nelle parole di Ambra Angiolini e Francesco Renga, che questa mattina hanno voluto replicare ad un video in cui la figlia Jolanda, 18 anni, ha risposto alle critiche che da anni riceve sul suo aspetto fisico. Un video, quello della ragazza, in cui ha dato a tutti una lezione di maturità, invitando il pubblico a smettere di paragonarla ai genitori, a smettere di definirla "la figlia brutta". Parole che, lette da un genitore, non possono che commuovere, come è successo appunto ad Ambra. "Tu il mondo lo hai già migliorato, semplicemente decidendo di esserci. È da quando sei nata che cerco di essere “ brutta” come te. Follemente tua, amore", ha scritto l'attrice e showgirl sul suo profilo Instagram questa mattina, lasciando intendere tutto il suo amore.

Un abbraccio, quello di Ambra, arrivato a stretto giro rispetto a quello di papà Francesco Renga, che poco prima aveva digitato: "Ogni giorno che ti guardo vivere, ogni cosa che dici, ogni gesto che fai… Tutto della tua vita mi restituisce il senso stesso dell’Esistenza". E non solo. A stringersi attorno alla grande bellezza della giovane, anche molti personaggi dello spettacolo ed amici di famiglia. "Che Essere prezioso", scrive l'attrice Irene Ferri. "Che bella anima che sei!", aggiunge la showgirl Natasha Stefanenko. "Direi la più bella del mondo", fa eco l'attrice Giulia Bevilacqua.

Il video di Jolanda

Il video di Jolanda, classe 2004 e sorella di Leonardo, classe invece 2006, è diventato virale su TikTok nella serata di ieri. "Ciao, sono Jolanda, la figlia brutta", esordiva di fronte all'ennesima pioggia di commenti che la mettevano a paragone con la mamma. "Che sono brutta è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola e mi vedo allo specchio, da quando mi vedo nelle foto". Poi la decisione di chiedere scusa a se stessa. "Penso però - continuava - che se la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla. Di certo non si può dire di me che sono cattiva o egoista. Io vorrei dire a tutti quelli che si sentono come me che, finché avranno cura e rispetto di se stessi e degli altri, brilleranno sempre di una luce diversa".

La (vecchia) lezione a Massimiliano Allegri

Che Jolanda fosse una giovane donna di grande maturità lo aveva dimostrato già in passato, quando aveva difeso la mamma dai tradimenti di Massimiliano Allegri, il nuovo compagno dell'ex ragazza di Non è la Rai dopo papà Francesco. "Si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita", ha dichiarato all'epoca, scagliandosi poi anche contro Striscia la Notizia, che volle sfottere la showgirl in diretta. "C'è bisogno di infierire?", domandò. No, non c'è mai bisogno.