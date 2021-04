Andrea Delogu nuda nel quadro di Ema Stokholma: "Ho bisogno di modell* nuov*" (e spunta il commento di Madame)

L'artista è tornata all'opera e ancora una volta ha scelto la stessa musa, sempre senza veli. Dopo il dipinto di un anno fa, con cui l'ha immortalata nuda tra le lenzuola, stavolta Ema Stokholma ha ritratto Andrea Delogu immersa nella natura, di spalle. Stessa tecnica, prima la foto e poi il quadro: "Per farlo ci ho messo tutte le puntata di un giorno in pretura di fila" ha scritto Ema su Instagram, dove pubblica sia lo scatto originale - in un bosco - che l'opera finale.

I post pubblicati da Ema Stokholma

I commenti di Madame

"Stupendo" commenta Andrea Delogu, ma non è l'unica ad apprezzare. Fra i tanti messaggi spunta quello di Madame, che lascia una faccina innamorata a cui Ema risponde: "Nel time lapse ci sei tu giustamente". Ma la giovane cantautrice, rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo, torna a scrivere anche dopo, commentando il video della realizzazione del quadro: "Gioia". "Non hai detto noia" replica la Stokholma. Avrà trovato una nuova musa? "Ho bisogno di modell* nuov*, quella che uso è strana" ha scritto. Via ai casting, ma i giochi potrebbero già essere fatti.

L'amicizia tra Ema Stokholma e Andrea Delogu

Ema e Andrea si sono conosciute quando erano poco più che ventenni. Deejay una, vocalist l'altra, il loro manager la ha iniziate a far lavorare insieme e da allora le loro strade non si sono più divise. Un'amicizia cresciuta anno dopo anno, tra vita privata e carriera, fino a diventare un punto di riferimento fondamentale per entrambe. Si sono aiutate nei momenti più difficili e oggi sono l'una lo specchio dell'altra.