Andrea Giambruno cambia casa: le foto del trasloco, dove è andato a vivere

Vita da single, ormai, per Andrea Giambruno. A un mese dalla separazione da Giorgia Meloni, l'ex first gentleman ha lasciato definitivamente la casa di famiglia - dove è rimasta a vivere la premier con loro figlia Ginevra - per trasferirsi in un appartamento più piccolo.

Sul numero di Chi in uscita domani, mercoledì 22 novembre, le foto del trasloco. Il giornalista sarebbe rimasto nello stesso quartiere - il Torrino, vicino l'Eur (lo stesso in cui vive Ilary Blasi, nella villa che condivideva con Francesco Totti) - proprio per essere più vicino alla figlia, a cui è molto legato. Tutti e tre si erano trasferiti da poco in questa nuova casa, dopo anni trascorsi alla Garbatella, ma Giambruno non ha fatto in tempo a disfare gli scatoloni che ha dovuto prepararne altri. Stavolta, pare, quelli definitivi.

Nonostante insistenti voci vorrebbero i due ancora molto vicini, infatti, secondo alcuni beniformati vicini all'ormai ex coppia non ci sarebbe nessuna speranza di rivederli insieme. L'unico rapporto rimasto in piedi sarebbe quello genitoriale, e da qualche giorno - appunto - quello tra vicini di casa.