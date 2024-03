Sono nate le gemelle di Veronica Peparini e Andreas Muller: le prime foto (e a chi somigliano)

Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori. Due giorni fa Andreas Muller aveva allarmato i suoi molti fan con un video in cui, nel panico più totale, aveva domandato a Veronica Peparini: "Stanno nascendo?" riferendosi alle gemelline. Veronica però l'aveva tranquillizzato dicendogli che non era ancora arrivato il momento del parto. Due giorni dopo però ecco che la coppia, insieme ormai da sei anni, ha condiviso la notizia della nascita di Penelope e Ginevra.

La ballerina, 25 anni più grande del compagno, era alla fine dell'ottavo mese. Per lei si è trattata della terza gravidanza, è già mamma di due bambini nati dal suo precedente matrimonio, e non è stato tutto semplicissimo. Fin dai primi mesi Veronica e Andreas hanno dovuto fare i conti con una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: sono stati moltissimi i controlli e le preoccupazioni, ma tutto è andato per il meglio.

L'annuncio della nascita delle bambine è stata fatta sui social: Andreas ha condiviso due foto delle bimbe in ospedale. È già possibile vedere a chi somigliano: sono un perfetto mix tra i due genitori, ma è evidente la somiglianza con il ballerino. "Sono in lacrime e senza parole… Ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco", ha scritto il neo papà sui social.