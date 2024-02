Angelina Mango: "L'amore mi ha cambiata", la svolta è arriva ad Amici

"Le mie canzoni sono autobiografiche, seguono la mia crescita. Dieci anni fa ero più malinconica, poi sono cambiate tante cose in me, nel modo di affrontare la vita", così Angelina Mango, vincitrice del 74esimo Festival di Sanremo nonché stella della musica italiana, ha descritto la sua arte. In un solo anno ha scalato le classifiche e si è guadagnata l'Eurovision Song Contest (ancora non ha deciso se La Noia la canterà in italiano o se la tradurrà per arrivare meglio al pubblico internazionale).

I testi delle sue canzoni non sono sempre stati così vivaci: "La prima canzone felice è stata Voglia di vivere, pubblicata a gennaio 2023 (e scritta quando era nella scuola di Amici di Maria De Filippi): lì ho fatto lo switch, ho capito che volevo guardare alle cose belle perché quelle negative accadono e si fanno notare, a volte, più di quelle positive. È la chiave che ho trovato per vivere ed è per questo che canto così, perché parlo di me e sono contenta di aver trovato un nuovo modo di esprimersi perché so che mi ascoltano tantissime persone". Angelina non sa di preciso quando questo cambiamento è avvenuto, ma "Voglia di vivere l'ho scritta per il mio ragazzo. L'amore fa tanto. E, se un giorno finirà, vi accorgerete anche di quello nelle mie canzoni". Questa frase è un'evidente risposta ai gossip che nei giorni di prima di Sanremo sono impazzati intorno a lei e ad Antonio Cirigliano: per molti i due si erano già lasciati, ma fingevano per i fan e per il momento lavorativo molto florido.

E alla domanda se non abbia mai davvero pensato alla possibilità di vincere Sanremo ha rivelato: "La vedevo come una cosa gigantesca e non mi faccio mai aspettative, ero lì con l'entusiasmo del presente, ogni passo era una grande vittoria". E nel suo primo giorno libero, quando ce l'avrà tra prove per l'Eurovision, ospitate in tv e in radio, la prima cosa che farà sarà "un pranzo a casa mia con le persone che amo, con la mia famiglia e il mio team".