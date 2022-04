Il vero motivo dell'addio di Anna Tatangelo a Livio Cori

"Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo", diceva Anna Tatangelo qualche tempo fa in merito alla relazione col compagno Livio Cori. Peccato che oggi, a poche settimane da quella relazione, i due non "sono" già più. E, a decidere di troncare, sarebbe stata proprio la cantante. A spiegare i motivi è invece la rivista Chi, che sembra particolarmente informata sui fatti, nel numero in edicola questa settimana.

Se infatti fino a poche settimane fa Tatangelo giurava amore terno al suo Livio, in questi giorni avrebbe scelto di dirgli addio. Come mai? "Le ragioni sono da ricercare nei continui malumori", si legge sul magazine. Litigi e, molto probabilmente, incompatibilità caratteriali che avrebbero portato la 35enne a chiudere prima del previsto la relazione. Quella relazione che del resto era ancora molto giorvane, andava avanti da un annetto circa e dunque era tutta da "testare". Anche se, proprio grazie a lui, la 35enne era riuscita a ritrovare il sorriso dopo il tormentato addio a Gigi D'Alessio.

La notizia non è stata confermata né smentita dai diretti interessati. Ma a parlare per loro sono i fatti. E, in particolare, la cosiddetta "pulizia" attuata da Lady Tata sul suo profilo: sparite infatti tutte le foto che la ritraevano insieme al compagno (ormai ex). Classe 1990, Livio Cori condivideva con lui l'amore per la musica: nato nei quartieri Spagnoli di Napoli, è infatti un rapper che ha raggiunto la fama nel 2019, quando partecipò al Festival di Sanremo accanto a Nino D'Angelo col brano Un'altra luce.

Eppure Tatangelo si diceva particolarmente colpita dal giovane artista napoletano, la sua "luce" appunto: "E' una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato", diceva, confermando di avergli presentato Andrea, figlio 12enne avuto da Gigi, ma spiegando però anche di non aver scelto la convivenza: lei viveva infatti a Roma, lui a Napoli. E chissà che anche la distanza non c'abbia messo lo zampino, in quest'addio.