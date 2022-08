Antonella Clerici e Csaba dalla Zorza amiche di shopping: sui social la rara foto insieme

Antonella Clerici ha scelto la Normandia per trascorrere le vacanze con il compagno Vittorio Garrone, la figlia Maelle e gli inseparabili cagnolini di famiglia Argo e Simba. Precisamente la famiglia della conduttrice tv si trova a Deauville, un piccolo comune francese di 4mila abitanti situato nel dipartimento del Calvados, nella regione a Nord della Francia. Una meta decisamente inconsueta rispetto a quelle che di solito sono predilette dai colleghi del mondo delllo spettacolo nel periodo estivo, ma non così eccezionale visto l'incontro condiviso sui social.

Nella raffinata località balneare della Côte Fleurie, infatti, sta soggiornando anche Csaba dalla Zorza, la food writer regina del galateo di Cortesie per gli ospiti, e con lei Antonella Clerici si è resa protagonista di uno scatto dopo un pomeriggio insieme. "Che bello incontrarti Csaba, con le nostre famiglie, facendo shopping tra mercatini e brocante. A presto" è il pensiero corredato all'immagine che mostra insieme le due amiche in un momento della loro vacanza. Migliaia i fan delle due signore del piccolo schermo che stanno apprezzando la foto, rara testimonianza di un'affettuosa amicizia.

La vita privata di Csaba dalla Zorza

Csaba dalla Zorza è una delle scrittrici e foodblogger più influenti d’Italia, nota a tutti per le sue regole di bon ton, le sue mise en place che sono ingredienti indefettibili di Cortesie per gli ospiti di cui è giudice. Dal 2009 Csaba è sposata con Lorenzo Russo, chirurgo milanese, e ha due figli, Edoardo e Ludovica.

Esperta di "buone maniere", a chi le domanda come fa ad essere sempre così composta, risponde: "Sono assolutamente imperfetta, troppo esigente, cocciuta e poco flessibile per molti aspetti. Ma anche generosa, fedele, onesta. E, nel mondo moderno, non so se queste ultime posso definirle qualità". Qualche tempo fa è stata al centro di una polemica social per aver dichiarato: "Ai miei figli solo cibo fatto in casa, basta organizzarsi". Dibattito su cui lei ha preferito sorvolare, con eleganza.