Antonella Clerici, l'emozionante foto con Fabrizio Frizzi: "Ricordo quella giornata di sorrisi, ancora c'era una speranza"

Non è un giorno come gli altri il 26 marzo. Per chi, come Antonella Clerici e Carlo Conti, ha conosciuto personalmente Fabrizio Frizzi, ci ha lavorato insieme e lo ha amato come un fratello, questa giornata trascorre lenta e pesante, gravata dal ricordo di un'assenza che oggi si fa sentire più del solito. Dal 26 marzo del 2018, infatti, dal giorno della scomparsa del conduttore televisivo noto per un garbo che è rimasto segno distintivo anche nel suo pubblico, sono passati sei anni. E per l'occasione i suoi amici hanno condiviso sui social una foto che racconta di un profondo legame, scattata in una giornata speciale ricordata come piena di gioia.

"Ricordo quella giornata di sorrisi quando ancora c'era una speranza. Sono passati 6 anni ma sei sempre con noi" ha scritto Antonella Clerici a corredo dello scatto che la mostra con Fabrizio e Carlo Conti, quest'ultimo a sua volta autore di un post che, con la stessa foto, ha rimarcato l'indelebile ricordo dell'amico e collega, scomparso a 60 anni a causa di una malattia. Oltre a Carlo Conti, la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha taggato anche la moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan, madre della figlia Stella: "Parliamo di Fabrizio tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà... Io ero quella seriosa della coppia, lui il creativo. Ma devo dire che lei si ricorda tutto", ha detto di recente la giornalista che oggi vive in Francia con la sua bambina definita come "il motore della mia vita".