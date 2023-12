"Quanti soldi fa guadagnare alla Rai?". La risposta di Antonella Clerici

"Buona sì, ma mica Biancaneve. So puntare i piedi quando serve: mi fecero fuori (dalla Prova del cuoco, ndr) perché rimasi incinta e quando tornai pretesi la mia fascia e il mio programma", così Antonella Clerici, che il 6 dicembre festeggerà 60 anni, si descrive al settimanale Gente.

Antonella ha una buona parola per tutti, ma soprattutto per tre persone: Fabrizio Frizzi, suo grande amico la cui morte le ha causato immenso dolore, Carlo Conti, "è mio fratello. Qualsiasi problema io abbia, chiamo lui", e Paolo Bonolis: "Lui mi ha dato la prima occasione di avere successo con il grande pubblico. Fare Sanremo è come fare il militare, saremo sempre uniti. Gli sono riconoscente e gli voglio proprio bene".

"Lo studio Rai milanese è tutto mio"

"Di Rai1 a Milano ci son solo io, è un beneficio che mi sono presa per la mia 'anzianità aziendale'", spiega Clerici che si è trasferita da Roma nella provincia piemontese, dove vive insieme alla figlia e al compagno Vittorio Garrone nella 'Casa nel bosco'. Lo studio di Rai Mecenate 2000 è tutto mio, da 4 anni: in una metà faccio Mezzogiorno, nell'altra The Voice".

Dire che è tutto suo le "piace da morire". Mezzogiorno volevo farlo in diretta da casa mia, un posto in mezzo al bosco, bellissimo. Ma poi Stefano Coletta, l'allora direttore Rai, mi disse che voleva ridarmi l'intera fascia, un'ora e mezza. E così mi sono figurata le truppe cammellate che occupano la mia cucina e mi sono detta: rischio il divorzio senza neppure essere sposata, meglio lo studio".

Alla domanda 'Quanti soldi fa fare alla Rai?' non si tira indietro e risponde. "Tanti credo - afferma Clerici ridendo -. È dal 1986 che lavoro in Rai, tra un po' festeggio i 40 anni. Sono una fedele, sentimentale. Come Carlo Conti, Amadeus, Milly Carlucci... Prima o poi arriveranno dei giovani al nostro posto, è giusto così"