Antonella Clerici gli addobbi di Natale sono bellissimi: il video del villaggio natalizio

Antonella Clerici ama il Natale e non è una sorpresa. In queste settimane il profilo Instagram della conduttrice è colmo di foto o video che immortalano le decorazioni nella sua casa nel bosco, dove vive con il compagno, Vittorio Garrone, e la figlia Maelle. Non solo l'albero e le luci in giardino, Clerici ha allestito nella sua abitazione un vero e proprio villaggio natalizio con tanto di pista da pattinaggio, negozi, case, personaggi e anche una mongolfiera in miniatura.

La casa nel bosco di Antonella Clerici

La casa è un vero e proprio rifugio immerso nel verde in cui si può vivere a contatto con la natura e dove il volto noto della tv può dedicarsi alle proprie passioni come il trekking in compagnia dei cani Argo e Simba, senza dimenticare le passeggiate a cavallo. La villa, con un'immensa vetrata che offre una vista straordinaria sul giardino, si trova in Piemonte e più precisamente nel bosco di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.