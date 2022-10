Arisa: "Sono pronta ad avere un figlio da sola"

Ad agosto Arisa ha spento 40 candeline arrivando a cifra tonda. Una nuova decade che porta inedite consapevolezze e desideri per la cantante lucana, prima fra tutti la voglia di essere mamma. La lucana si raccontata in un?intervista al settimanale Gente, in cui si è aperta sulla sua carriera, l?amore e soprattuto i sogni per il futuro.

Il desiderio di maternità

L?artista già in una passata chiacchierata con una rivista aveva reso noto il suo desiderio di maternità, asserendo di voler portare avanti una gravidanza da sola: ?Penso che sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell?amore che finisce, per me l?amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l?idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli?, diceva Arisa.

La Pippa a distanza di qualche mese si dice persuasa della sua scelta, dicendosi pronta ad affrontare una dolce attesa da sola: ?Mi piacerebbe avere un figlio. Se le avessi mi dedicherei a lui molto, cercherei di capirlo e di accompagnarlo nella crescita. Di indole mi sento mamma. E ti confesso che un bambino lo vorrei da sola. Sai quanti miei amici sarebbero felici di fare gli zii? Papà mi sgrida sempre perché non ho una relazione lunga, stabile, ma io gli dico che l?amore è una questione di fortuna, che le coppie devono funzionare perfettamente per mettere su famiglia, e non è scontato che accada. Io ho come esempio i miei genitori, per la mia famiglia è la sorgente dell?amore?.

Amore, delusioni e colpe

La neo-40enne al momento è single, dopo la conclusione della relazione con Vito Coppola, maestro di ballo di Ballando con le Stelle. A proposito del versante amoroso la donna si dice delusa, seppur riconosce le sue responsabilità per le relazioni poco durature: ?Anche io ho le mie colpe. Sono molto educata nei sentimenti, non sono una che si impone perché credo che l?amore debba fluire in modo naturale e poi si debba avere la volontà di stare insieme. Quando ho a fianco una persona non cerco di cambiarla, ma in questo tentativo mi accorgo che sono io che cambio. Sono una donna complessa, generosa, anche se le persone talvolta non ci fanno caso, pensano non mi costi nulla?.