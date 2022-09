Aurora Ramazzotti in lacrime su Instagram, i fan si preoccupano e lei risponde: "Sono gli ormoni"

Ieri mattina Aurora Ramazzotti ha pubblicato una storia Instagram in cui aveva gli occhi bagnati dalle lacrime con scritta, come unica spiegazione, la frase "Non posso più aprire neanche TikTok". Durante tutta la giornata non ha poi più parlato di cosa l'avesse portata a commuoversi e ciò ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. La sera ecco però che Aurora chiarisce tutto e lo fa proprio perché in moltissimi si sono spaventati e le hanno chiesto spiegazioni, in particolare alcuni hanno pensato che ancora una volta le lacrime fossero dovute agli insulti che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è abituata a ricevere.

Nulla di tutto ciò, ma una motivazione molto più semplice e 'naturale'. "Io sto un po' adorando questa cosa che siete diventati tutti un po' apprensivi - dice Aurora nelle stories - Oggi ho messo una storia in cui piangevo scrivendo che non potevo più aprire TikTok e non so perché avete dedotto automaticamente che era perché la gente mi insulta, ma questa volta non era per questo". "Semplicemente è perché ho gli ormoni a palla e mi viene da piangere per qualsiasi cosa io veda. Anche per una formica che sale su una pianta" aggiunge l'influencer che solo pochi giorni fa ha confermato la sua gravidanza.

L'annuncio del suo essere incinta ha finalmente messo a tacere tutta una serie di gossip che da fine agosto sono circolati intorno a lei. Aurora e il compagno, Goffredo Cerza, presto diventeranno mamma e papà, rendendo così nonni i loro genitori (che per la prima volta sono apparsi tutti e quattro insieme sui social).