Briga scompare dai social, il cane Baires non sta bene

Sono ore di grande apprensione per Briga e la moglie Arianna Montefiori. Il loro cane Baires non sta bene e l'assenza dai social della coppia tiene i followers con il fiato sospeso. Solo un breve messaggio è stato condiviso dal cantante in risposta ai tanti messaggi inviati dopo le prime avvisaglie che il loro fido non stesse bene.

Sempre presente nella loro quotidianità e reduce da un On The Road da Roma alla Bretagna, il loro cagnolone sembrava stare bene poi, d'improvviso, il messaggio di Briga sui social che lasciava intendere il peggio.

Da qui una tempesta di messaggi è piovuta addosso alla coppia che è tornata a dare notizie del loro fido: "Purtroppo non sono molto in forma, ma ho fatto tutte le analisi e presto capiremo che cosa è successo", scrive il cantante nel messaggio condiviso sui social, come fosse il cane a scrivere.

La moglie Arianna Montefiori, anche lei legatissima a Baires si è limitata a ricondividere quanto detto dal marito.