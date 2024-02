Barbara D'Urso, la prima foto con la nuora Giulia. Poi i video con le prime parole della nipote

Barbara d’Urso per la prima volta ah pubblicato sui social una foto insieme alla nuora. Una decisione molto particolare in quanto va controcorrente rispetto alle ferree linee guida in cui vivono i figli della conduttrice che non vogliono mai comparire sui social e men che meno sui magazine di gossip.

La conduttrice 66enne, sicuramente dopo aver ottenuto il consenso dall nuora Giulia, ha pubblicato una foto che la ritrae insieme alla compagna del figlio Giammauro mentre portano con il passeggino Matilde, la prima nipotina di Barbara.

Questo fine settimana Barbara l'ha trascorso in famiglia come mostrano le storie su Instagram in cui Matilde è la protagonista (ed è sempre ripresa di spalle). La piccola, che è nata nel 2022, adesso muove i primi passi e dice le sue prime parole: questi momenti così magici sono stati condivisi dalla conduttrice sui suoi social.

Lo scatto insieme alla nuora è tanto raro quanto dolcissimo, chissà se prima o poi vedremo qualche scatto in compagnia dei suoi riservatissimi figli.

