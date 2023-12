Uomini e donne, Beatrice Valli (ancora) vittima di body shaming: "Curate la mente, non all'apparire"

"Non sono incinta del 5 figlio, non mi interessa tornare in forma il prima possibile...non devo dimostrare che la ripresa del parto debba essere per forza in 3 ca**o d mesi". Beatrice Valli non le manda a dire e davanti all'ennesimo commento infelice sulla sua forma fisica, condivide sui social uno sfogo ben argomentato dove sottolinea come in questo momento non sia in fissa con il recupero della forma fisica.

Ad aprile ha dato alla luce Matilda, la terza figlia nata dalla relazione con Marco Fantini e chiede di non essere giudicata: "Prendetevi cura della vostra mente, non del vostro apparire - continua - Non vorrei più leggere queste cattiverie sotto le mie foto/video, vi pregerei di andare a risolvere le vostre problematiche o frustrazioni da altre parti! Abbiamo bisogno di cose belle, vere ed essere davvero libere di essere quello che vogliamo".

Ringrazia anche il marito per farle da specchio e sottolinea: "Se siete belle dentro, tutte le persone vedranno quanto brillerete fuori". Parole che hanno fatto il pieno di consensi sui social e che sono state applaudite da molte neo mamme.

Non è la prima volta che l'influencer si trova a parare i colpi degli haters che la attaccano per il suo fisico, una volta troppo rotondo e il giorno dopo troppo magro, che la accusano di aver esagerato con il bisturi o di ostentare troppo. Avere 3 milioni di followers spesso significa anche questo.