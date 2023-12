Belen, l'ennesima frecciata ad Alessia Marcuzzi (proprio nei giorni di Natale)

Che tra Belen e Alessia Marcuzzi non corra buon sangue sembra ormai cosa piuttosto certa. Che dietro alle tensioni ci sia Stefano De Martino, ex di Belen che avrebbe avuto una love story con la conduttrice, sembra sempre più plausibile. L'ultimo indizio è arrivato proprio nei giorni di Natale, quando Belen ha lanciato una frecciata che è andata a colpire dritta dritta la biondissima conduttrice.

Tutto nasce da un gioco che è diventato virale in questi ultimi giorni e che vede gli utenti di Instagram alle prese con un quiz: "A quale tavolo ti siederesti?". Il gioco propone più ipotesi, con protagonisti diversi personaggi famosi in guerra tra loro. C'è ad esempio il tavolo con Selvaggia Lucarelli e Morgan, e ancora quello con Harry e William d'Inghilterra oppure con Elodie e Gino Paoli. Infine, in alto a destra, c'è un ultimo tavolo: qui siedono Belen, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

Il riferimento implicito è alle tensioni tra Belen e Alessia. Ed è la stessa Belen a confermarlo, pubblicando l'immagine sul suo profilo con una emblematica didascalia: "Ahahah", scrive. Risate che possono avere un solo significato: quello di ridere sopra a un dolore che ormai sembra riuscire a gestire.

Che Alessia Marcuzzi avesse avuto una storia con Stefano si è cominciato a vociferare nel 2020, subito dopo la pandemia. All'epoca le indiscrezioni raccontavano che Belen avesse trovato uno scambio di messaggi tra Stefano e Alessia proprio sul tablet di lui, ma le voci non hanno avuto alcuna conferma ufficiale.

Eppure tutti gli indizi portano a pensare che si tratti di verità: durante l'ultima intervista rilasciata a Domenica In, Belen si è lasciata andare ad una critica piuttosto sottile (ma ben centrata) sul lavoro di Marcuzzi. "Che belle le edizioni dell'Isola condotte da Simona Ventura, lei è l'Isola", ha esclamato la showgirl di fronte alle immagini della trasmissione. Trasmissione che, negli anni successivi, è stata condotta da Marcuzzi stessa. Alcune voci, del resto, raccontano che Mara Venier in quell'occasione si sia ben guardata dal citare Alessia Marcuzzi nell'intervista con Belen. Un atteggiamento che aveva il chiaro obiettivo di tutelare Stefano, amico della stessa Venier. Belen però avrebbe trovato il modo di affondare ugualmente il suo colpo.

Non è chiaro insomma se tra le tante donne con cui Stefano ha tradito Belen c'è anche Alessia. Fatto sta che Belen oggi sembra capace di riderci finalmente su, dopo il dolore vissuto in passato.