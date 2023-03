Belen sparita dai social, la madre risponde a chi la giudica: "La gente critica tanto e soffre"

L'assenza di Belen Rodriguez dai social non è passata inosservata soprattutto per la sua mancanza nella diretta de Le Iene. La conduttrice di solito pubblica sempre delle storie su Instagram in cui mostra il suo abito e invita i suoi follower a seguire il programma. Tutto questo martedì non c'è stato e ha fatto insospettire, non poco, i suoi fan che si stanno preoccupando di questa assenza prolungata.

L'ultimo post risale a sei giorni fa nel quale Belen mostrava come truccarsi con i prodotti di Michelle Hunziker, lei è infatti tra le testimoniale del brand Goovi. Sotto a quel video i commenti negativi sono moltissimi: alcuni l'hanno accusata di aver usato nun filtro troppo evidente e che quindi non è possibile capire la texture dei trucchi, altri ancora si sono soffermati sulle labbra "troppo gonfie" e "non naturali".

In mezzo a tutte queste critiche neanche una risposta di Belen, ma ecco che la madre Veronica Cozzani decide di prendere le difese della figlia. Non è certamente la prima volta che accade, ma questo gesto unito all'assenza social di Rodriguez potrebbe lasciar intendere che qualcosa potrebbe non andare. Nelle settimane passate si era parlato di una possibile rottura tra l'influencer e Stefano De Martino, ma le voci erano state messe a tacere dallo stesso ex ballerino che su Instagram aveva condiviso una foto di Belen.

"Quanto siete cattive e malvagie nei commenti o rosicate e siete invidiose o davvero siete cattive dentro. È una bellissima donna, punto!", ha scritto una sostenitrice di Rodriguez dopo decine e decine di commenti negativi e alla signora Veronica Cozzani ha risposto spiegando che sono donne che non riescono a vedere la bellezza nelle altre donne: "Tante donne sono così perché non ci arrivano! Io che ho 60 anni mi trucco meno, ma so riconoscere una bella donna è mi piace anche dirlo! Ma la gente critica tanto e soffre anche tanto".

A chi invece ha giudicato la scelta di Belen di truccarsi la madre ha spiegato che Rodriguez non si trucca solo per "guadagnare. A prescindere a Belu piace truccarsi e farlo anche con gli altri. E lo fa bene perché ha un bel senso estetico!".