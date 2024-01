Belen rompe il silenzio su Chiara Ferragni: "Con lei non ho mai avuto un bel rapporto per colpa di terzi"

È la prima volta che Belen parla di Chiara Ferragni. Lo fa con una lunga storia Instagram che racconta di sé, del momento complesso che ha attraversato e superato fino ad arrivare al suo rapporto con l'imprenditrice digitale con cui svela di non aver mai avuto buoni rapporti per cause non meglio precisate, ma di avere per lei molta stima professionale. E proprio alla luce delle recenti vicende giudiziarie che l'hanno travolta, la showgirl argentina sente di prendere le sue difese e di chiedere la fine delle accuse contro di lei.

"Mi sento in colpa per aver avuto dei pensieri impuri", esordisce Belen nel suo sfogo social che racconta come nelle ultime settimane abbia spesso pensato che chi le ha fatto del male in passato venisse ricambiato con la stessa moneta. "Con il senno di poi vi dico che dopo la rabbia arriva la calma" prosegue, per poi affrontare il caso Ferragni. "Ora sono calma, la tempesta è passata. Ho provato rabbia nel leggere l'accaduto su Chiara Ferragni. Con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei, quello ch volevo dirvi è che oltre la stima professionale c'è anche l'umanità. E vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire basta! Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po' di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto".

"Basta violenza verbale, torniamo ad abbracciarci" conclude Belen: "Tutti possiamo sbagliare, l'importante è aver capito, rimediare e tornare più forti di prima. Forza Chiara!".