Belen e Elio, le foto e il regalo per Mara Venier la sera prima dell'intervista a Domenica In

L'intervista rilasciata da Belen a Mara Venier durante l'ultima puntata di Domenica In resta al centro delle cronache mediatiche. E non solo per il clamore suscitato dalle sue dichiarazioni sulle amanti di Stefano De Martino, sulla depressione affrontata, sul baratro in cui si è ritrovata nell'ultimo periodo, ma anche per la conferma della profonda amicizia che lega la showgirl alla conduttrice che per prima ha raccolto le sue confidenze televisive. "Non l'avrei fatto da nessuna altra parte" è stata la premessa con cui la showgirl ha aperto il dialogo con Venier, amica fidata che già nelle ore precedenti alla tanto attesa ospitata su Rai 1 era stata protagonista con lei di video e foto Instagram che le mostravano a cena insieme a casa della conduttrice.

E oggi il settimanale Chi torna proprio su questo aspetto pubblicando le foto che mostrano Belen e il compagno prima della cena da Mara, alla vigilia della ben nota intervista. La coppia è immortalata sorridente e serena prima di salire nello splendido appartamento romano della conduttrice, fotografato dal basso in tutto lo splendore delle sue luci accese in terrazza. Tra le mani dell'imprenditore che per la prima volta ha conosciuto Mara Venier un enorme mazzo di rose bianche, omaggio per la padrona di casa che subito ha trovato con lui una bella sintonia. "È un uomo perbene", ha detto la conduttrice a Belen durante l'intervista che è stata anche l'occasione per confermare l'intenzione di volersi sposare di nuovo non appena avrà il divorzio da De Martino. Finita la cena, i fotografi hanno nuovamente immortalato la coppia mentre rientrava all'Hotel Bulgari di Roma, dov'è rimasta fino al giorno seguente.