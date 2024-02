Belen Rodriguez, la frecciata rivolta a Elio per San Valentino

A San Valentino Belen Rodriguez ha lanciato una frecciata a tutti i suoi ex, compreso Elio Lorenzoni. La relazione con l'uomo, che sarebbe dovuto diventare il suo secondo marito, sembrerebbe essere finita già da tempo. E così nel giorno degli innamorati la showgirl e imprenditrice ha pubblicato una serie di foto in cui non compare mai Elio, ma al suo posto un messaggio molto eloquente: "Buon San Valentino a tutti quelli che amano".

Parole apparentemente innocue ma che se lette nel contesto attuale della situazione amorosa di Belen hanno un significato specifico. Rodriguez, al momento, sembrerebbe essere da sola: gli ultimi due viaggi sono stati il primo in solitaria e il secondo, a Dubai, con la sua cara amica Patrizia Griffini. In quest'ultima gita però ci sarebbe dovuto essere Lorenzoni. Il misterioso imprenditore era entrato nella sua vita in un momento particolare: subito dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Belen aveva riposto nella storia con Elio grandi speranze, speranze che sembrano però essere svanite. Le motivazioni ancora non sono note, ma che ormai i due si siano detti addio sembrerebbe essere certo. Nella frase "a tutti quelli che amano" è riassunto, forse, il motivo che ha portato alla fine della relazione.