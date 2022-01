Belen è nuda nel letto. Le foto dell'amica (con dedica): "Sei la mia bellezza"

Se Belen sia volata in Argentina per godersi un po' di spensieratezza dopo un anno difficile, oppure se sia nel suo paese natale per lavoro (magari uno shooting?), non è dato sapere. Di certo c'è che la showgirl argentina sta vivendo siparietti di totale distacco dal mondo in questi giorni lontana dall'Italia, dagli studi televisivi (e anche dalla figlia Luna). Lo raccontano le foto pubblicate nella giornata di ieri da Patrizia Griffini, l'amica (l'unica) che è volata con lei dall'altra parte del mondo, e che ha voluto elogiarne la bellezza in alcuni scatti particolarmente sexy che elogiano ai momenti di libertà vissuti dalla modella: eccola completamente nuda sul letto della casa in cui le due alloggiano.

Le foto total nude (con dedica)

Bellissima come sempre, con i lunghi capelli lasciati sciolti e solo un lenzuolo bianco a coprire le nudità, Belen posa senza veli per l'amica del cuore, nota parrucchiera milanese al suo fianco da sempre. Nessun artificio a dare un significato alle foto, solo l'intenzione di celebrare l'audacia della 37enne. Ri-postata poi da Belen, lo scatto ha collezionato circa trecentomila like e migliaia di commenti di complimenti.

"La mia grande bellezza", è la dedica a corredo degli scatti scritta da Griffini, vicina a Belen ormai da anni, nei momenti di gioia ma anche in quelli di difficoltà, come questo che sta vivendo.

Un periodo complicato per Belen

Sì perché, benché si stia concedendo una splendida vacanza nel pieno della natura argentina, il periodo vissuto da Belu è tutt'altro che lineare: proprio in questi mesi è in corso infatti una crisi con Antonino Spinalbese, l'ex hairstylist che l'ha resa mamma per la seconda volta a luglio. E non deve essere semplice gestire la fine di una relazione con una figlia neonata, soprattutto se questa relazione, appunto, è nata appena un anno e mezzo fa e la delusione è quindi doppia. E così, mentre Antonino si immortala in Italia insieme alla bimba, lei vola vita.

Chi è Patrizia Griffini

Sì perché per tamponare le ferite ci sono gli amici, anche per Belen. E Patrizia è una di quelle, anzi l'unica con cui la modella poteva risollevarsi di morale. Classe 1965, nota al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello nel 2005, Patrizia, detta la Pettineuse ("perché fa più chic") è una delle parrucchiere più famose a Milano. Molti i suoi amici nel mondo dello showbiz. Non solo Belu ma anche Gianluca Vacchi, Ignazio Moser, Paolo Bonolis e Cecilia Rodriguez.

Le foto