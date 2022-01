Belen in vacanza con l'amica del cuore, Antonino papà a tempo pieno

Vacanze al caldo per Belen Rodriguez, che dopo aver festeggiato il Capodanno in montagna con la famiglia al completo è volata in Argentina insieme all'amica del cuore - e socia del suo salone di bellezza - Patrizia Griffini, ex gieffina nota come 'la petineuse'. Relax al sole, tuffi in piscina e tanto sano divertimento per le due, che stanno ricaricando le energie prima di immergersi di nuovo a pieno ritmo nei loro impegni lavorativi.

E' la prima volta che la showgirl si allontana dalla figlia Luna Marì, nata lo scorso luglio, ma la bambina è in ottime mani, quelle del papà Antonino Spinalbese - ormai ex compagno di Belù - al settimo cielo per queste giornate da trascorrere con la sua piccolina. L'hairstylist non ha occhi che per lei e la riempie di attenzioni, recuperando tutto il tempo perso a causa della separazione. Coccole, pisolini, giochi e qualche incursione della nonna (la mamma di lui): le vacanze con il papà sono uno spasso per Luna. "Ogni giorno mi insegni qualcosa" scrive Antonino su Instagram, condividendo alcune foto con la bimba in braccio e godendosi questi insostituibili momenti di amore puro e complicità tra padre e figlia. Se la storia con Belen è naufragata definitivamente per motivi ancora non ben chiari, di certo come papà Antonino saprà fare del suo meglio. Anzi, lo sta già facendo.

Il post pubblicato da Antonino Spinalbese

Belen in vacanza con Patrizia Griffini

La storia tra Belen e Antonino e la crisi

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è divampata nell'estate del 2020: ad un mese dal primo incontro, la showgirl era rimasta subito incinta di un bambino che, purtroppo, ha perso. Dopo il dramma dell'aborto, l'annuncio più bello: l'arrivo di Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio, ma trascorsi appena pochi mesi dalla nascita qualcosa tra i due ha iniziato a scricchiolare. La crisi è scoppiata a ottobre e non c'è stato più nulla da fare, la coppia si è allontanata sempre di più fino alla separazione. Pare, definitiva. Sui motivi, però, bocche cucite.