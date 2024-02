"Fate un po' di sesso". Belen Rodriguez replica alle critiche dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni

Ormai non c'è più alcun dubbio: Belen Rodriguez è single. La conferma è arrivata, oltre che da una sua storia, anche da alcune risposte che la showgirl ha scritto in risposta a dei commenti sotto il suo ultimo post. Questo fine settimana Belen lo ha trascorso in barca insieme a una coppia di amici e poi su Instagram ha condiviso una foto insieme a una di loro con scritto: "Sei un dono meraviglioso che la vita mia ha dato. Quanto è vero che... Quando uno trova un amico trova un tesoro".

Questo scatto ha portato molti fan e hater di Rodriguez a commentare. L'imprenditrice ha però deciso di replicare ad alcuni lasciando trapelare, così, informazioni sulla sua situazione sentimentale.

"A quando il prossimo boyfriend?", le chiede qualcuno e Belen senza troppo giri di parole risponde: "Sono fatti miei". Tre parole che sono più esplicite di un comunicato stampa: la storia d'amore con Elio Lorenzoni è ufficialmente finita, altrimenti Belen avrebbe, probabilmente, risposto che il suo cuore è sempre impegnato. A chi, invece, sottolinea il suo essere tornata a frequentare gli amici, "Poi non appena si fidanza dimentica amiche e figli", l'ex conduttrice de Le Iene replica così: "Che commento povero, primo d'anima. Mi dispiace quando leggo queste cose perché me ne accorso che chi lo fa sta soffrendo molto. Ti sto vicina e ti abbraccio forte, ti mando amore! Spero tu lo possa sentire anche nella distanza".

Qualcuno però si schiera anche dalla sua parte: "Che tristi commenti... Bevetevi un buon bicchiere di vino e sorridete alla vita. Se non vi piace, non seguite, basta negatività". Parole totalmente condivise da Rodriguez che chiosa: "Aggiungerei fate un po' di sesso". Un consiglio rivolto a chi la sta criticando per la fine della storia con l'imprenditore.