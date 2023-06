Bianca Balti nuda sui social: boom di like per le foto senza veli

Nessuna didascalia per presentare l'ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram: Bianca Balti ha deciso di mostrarsi così ai suoi fan, nuda ma strategicamente coperta nelle parti che avrebbero potuto provocare la censura del social network, senza aggiungere commenti a corredo di una rassegna di scatti che hanno catturato l'attenzione di oltre 90mila utenti. Solo una borsa e delle scarpe color argento coprono il corpo statuario della modella di Lodi in posa davanti allo specchio per mostrarsi di fronte, di profilo e poi nel suo primo piano più intenso senza un accenno di trucco.

Tantissimi i commenti arrivati come apprezzamento a una bellezza celebrata nella sua semplicità: "Non c'è un briciolo di volgarità, sei sempre semplicemente elegante", "Una delle donne più belle del mondo", "Madre natura" sono solo alcuni dei pensieri lasciati dai fan a corredo della raccolta di immagini che fa quasi passare in secondo piano gli accessori sfoggiati come dettagli fashion. La borsa come le calzature, infatti, del marchio italiano di lusso Bottega Veneta, costano rispettivamente 2.900 euro e 1250 euro, un particolare che non permette siano alla portata di tutti, ma elementi propri del mondo della 39enne tra le top model più richieste da designer e stilisti di tutto il mondo.

Bianca Balti, la scelta della mastectomia preventiva

Lo scorso dicembre Bianca Balti si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva a causa di una mutazione genetica che la predispone allo sviluppo del cancro a seno e ovaie. Una scelta maturata dopo che alla modella, mamma di Matilde, 15 anni, e Mia, 7, è stata diagnosticato il rischio di contrarre un tumore al seno o alle ovaie. "Non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla", aveva spiegato. Superato l'intervento e il post operatorio, Balti ha mostrato le cicatrici della mastectomia: "Nuovo anno, nuova me", aveva scritto.